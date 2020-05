Salossa on vahvistettu toukokuussa yhteensä viisi koronavirustartuntaa

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n tilastojen mukaan Salossa on vahvistettu toukokuun aikana yhteensä viisi koronavirustartuntaa.

Viimeisen viikon aikana koronatartuntoja on kaupungissa todettu ainoastaan yksi kappale. Yhteensä Salossa on vahvistettu 50 koronavirustartuntaa.

THL:n lauantain lukemien perusteella koko Suomessa on 6 286 vahvistettua koronavirustartuntaa. Perjantain jälkeen tartuntojen määrä kasvoi 58:lla.

Koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä lähestyy Suomessa kolmeasataa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi lauantaina, että kuolemia on raportoitu 297.

THL:n kuolinluvuissa mukana olevien tarkkoja kuolinsyitä ei ole vielä varmistettu, vaikka kaikilla oli todettu koronavirustartunta.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 120 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on kuollut 54 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Tartuntoja on miljoonaa asukasta kohti 1 135.

Sairaanhoitopiireistä tartuntoja on suhteellisesti diagnosoitu yhä eniten Uudenmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Määrällisesti tartuntoja on eniten pääkaupunkiseudulla. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on todennettu yhteensä lähes 3 800 tartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella sijaitsevissa Tornion, Kemin, Ylitornion ja Keminmaan kunnissa on puolestaan todettu yhteensä 139 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on näissä kunnissa esimerkiksi yksi enemmän kuin koko Tampereen kaupungissa, jonka väkiluku on yli nelinkertainen näihin neljään kuntaan verrattuna.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on koronaepidemian aikana testattu noin 143 900 koronavirusnäytettä. Eilisen jälkeen lisäystä on tullut noin 3 300 näytettä.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 5 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Tietojen raportoinnissa on viiveitä, jotka johtuvat muun muassa näytteiden kirjaamisesta, tiedonsiirrosta sekä kuolemantapausten ilmoittamisesta. (SSS-STT)