Salossa taas yksi koronatapaus lisää, Varsinais-Suomessa kaikkiaan 295 sairastunutta

Varsinais-Suomessa uusia koronavirukseen sairastuneita on todennettu Salossa, Maskussa ja Turussa. Salossa tapauksia on yksi lisää.

Kaupungissa on todennettu yhteensä 48 koronavirustartuntaa.

Koronavirukseen sairastuneita on ollut Salossa ainakin Perniössä, mutta uusien tartuntojen tarkkaa sijaintia ei kerrota.

Turussa uusia sairastuneita on kaksi ja Maskussa yksi.

Paikkakuntien sairastumismäärät nousivat Maskussa kuuteen ja Turussa 148:aan.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole raportoitu lisätapauksista. THL julkaisee sairastuneiden paikkakunnat, jos niissä on tapauksia vähintään viisi.

Tiistaina esimerkiksi Liedossa sairastuneiden määrä saavutti viiden rajapyykin, mutta lisätartuntoja ei Liedossa ole raportoitu. Koskella viruksen saaneiden lukumäärä on jo pitkään pysynyt kuudessa sairastuneessa.

Varsinais-Suomessa uusin koronaan sairastuneiden kokonaismäärä on 295. Luku on noussut tiistaista kuudella, kertoo sairaanhoitopiiri.

Tyksin sairaaloissa hoidetaan parhaillaan kolmea koronapotilasta.

Varsinais-Suomessa koronavirustapauksia on 61 jokaista 100 000 asukasta kohti. Taudin keskus on Uudellamaalla, jossa suhdeluku on 233. Pirkanmaalla se on 46. Varsinais-Suomea korkeampi ilmaantuvuus on myös Länsi-Pohjassa ja Kainuussa. Ilmaantuvuustiedot ovat THL:n laskemia.

Koronavirustartuntojen määrä nousi Suomessa taas rajusti, kun THL listasi vuorokaudessa 161 uutta tartuntaa. Uusien tartuntojen määrä on jäänyt alle sadan useana viime päivänä. Suomessa on nyt kaikkiaan 5 573 koronavirukseen sairastunutta. Osa viruksen saaneista on jo täysin parantunut.

Koronaan on kuollut yhteensä 252 henkilöä. Lukumäärä nousi kuudella tiistaista.