Salossa toiminut kannabisfarmi ehti tuottaa liki 150 kiloa – kyseessä miljoonabisnes

Lounais-Suomen poliisilaitos on alkuvuoden aikana tutkinut laajaa kannabiksen kasvatusta Salossa. Poliisi tiedotti keskiviikkona, että asian esitutkinta saadaan tällä viikolla valmiiksi ja asia siirtyy syyteharkintaan.

Kannabisjutussa on vangittuna edelleen kolme henkilöä ja tämän lisäksi poliisi epäilee kolmea muuta asiasta.

Esitutkinnan perusteella poliisi on saanut selville, että Salossa on vuodesta 2013 lähtien kasvatettu kannabista ammattimaisesti kilokaupalla. Vuosien 2013–2020 aikana vanhassa navettarakennuksessa on tuotettu noin 147 kiloa kannabiksen kukintoa. Vanhasta navetasta oli remontoitu ammattimainen kasvatustila.

Poliisi epäilee Salossa tuotettua huumausainetta myydyn eteenpäin ja siitä epäillään saadun huomattavaa rikoshyötyä. Esitutkinnan aikana on tehty myös turvaamistoimia rikoksesta epäiltyjen omaisuuteen.

Kannabiksen katuhinta vaihtelee 15–25 eurossa, joten poliisin tutkimassa huumekasvatuksessa ja -myynnissä on liikkunut useampi miljoona euroa.