SalPan kausi Kakkosessa voisi alkaa jo kesäkuussa

Salon Palloilijoiden kausi miesten Kakkosessa voisi mahdollisesti alkaa jo kesäkuun puolivälissä. Keskiviikkona tiedotettiin, että jalkapallosarjoista naisten liiga käynnistyy 13. kesäkuuta ja Veikkausliiga 1. heinäkuuta.

SalPan joukkueenjohtaja Ville Inkinen arvioi, että Kakkosessa pelien käynnistyminen ajoittuu näiden kahden päivämäärän välimaastoon.

– Jos kesäkuun puolivälissä päästäisiin aloittamaan, ehdittäisiin pelata kaksinkertainen sarja (22 ottelua), Inkinen sanoo.

Mitä pidemmälle kauden aloittaminen venyy, sitä myöhemmin se myös päättyy.

– Ainakin lokakuun loppuun asti on mahdollista pelata, ehkä jopa marraskuun puoliväliin. Toki mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä vaikeammaksi se käy, Inkinen muistuttaa.

SalPan kauden oli tarkoitus alkaa alun perin huhtikuun lopulla kotipelillä FC Espoota vastaan ja päättyä lokakuun alussa vieraspelillä FC Jazzia vastaan.

Kakkosen seurat ja Palloliitto pitävät ensi torstaina kokouksen, jossa asioista päätetään.

– Siihen asti kaikki on spekulaatiota. Muutamia eri malleja on kuitenkin hahmoteltu, jos kaksinkertaista sarjaa ei ehdittäisi pelaamaan. Yhtenä vaihtoehtona on hybridimalli, jossa joukkueet eivät pelaisi kaikkia vastaan yhtä monta ottelua. Sen sijaan pelattaisiin jonkinlaisia paikallispelikierroksia, Inkinen valottaa.

Inkisen mukaan käytännössä varmaa on, ettei runkosarjan jälkeen alkuperäisessä ohjelmassa ollutta neljän parhaan joukkueen jatkosarjaa pelata tänä vuonna lainkaan.

Inkinen kertoo, että Palloliitto ja seurat suunnittelevat myös valmiiksi toimintatavat sille, jos jokin joukkue joutuu koronakaranteeniin.

– Otteluohjelmaan tulee väljyyttä, jotta joukkue pystyy loppukaudesta pelaamaan rästiin jääneet pelit.

SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen toivoo joukkueiden avuksi selkeitä ohjeita koronaviruksen varalta.

– Jos jollain vastustajajoukkueen pelaajalla todetaan tautitapaus, mitä silloin tapahtuu? Toimitaanko niin kuin influenssassa, eli sairastuneet pelaajat ovat pois, kunnes ovat terveitä? Vai joutuvatko myös vastustajajoukkueen pelaajat karanteeniin? Joutuvatko karanteeniin myös toimihenkilöt, Virtanen kysyy.

Urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vahvisti aiemmin tällä viikolla, että urheilutapahtumiin saa päästää katsojia, kunhan 500 ihmisen rajoituksesta pidetään kiinni. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä Suomessa ainakin heinäkuun loppuun asti.

Ottelutapahtumien 500 henkeen pitäisi saada mahtumaan yleisön ja pelaajien lisäksi myös

muun muassa tuomarit, taustahenkilöt, pallopojat ja -tytöt, järjestyksenvalvojat, lipunmyyjät ja niin edelleen. SalPan katsojakeskiarvo oli viime kaudella hieman reilut

200.

– Tämä ei tuota probleemaa meille. Pystymme rajaamaan yleisöä kentän eri puolille esimerkiksi 50 hengen osastoihin, SalPan jalkapallojaoston puheenjohtaja Jukka Toivonen suunnittelee.

Toivonen sanoo tahtotilan olevan se, etteivät Kakkosen seuratjoutuisi pelaamaan otteluita tyhjille katsomoille.

– Meillä jäisi rahaa saamatta 15 000–20 000 euroa normaalikautena, jos peleissä ei olisi katsojia emmekä voisi myydä mitään kioskista, Toivonen laskee.

Toivonen vastaa seurassa markkinoinnista ja myöntää sen olleen poikkeustilanteessa erittäin haastavaa.

– Ei ole voitu myydä mitään, kun ei olla tiedetty, milloin kausi alkaa. Uskon kuitenkin, että tästä selvitään. Kutsuin lomautetut valmentajamme töihin ensi maanantaista alkaen.

Toivosen mukaan SalPan edustusjoukkue pääsee aloittamaan pienryhmäharjoittelun Urheilupuistossa viikon päästä torstaina eli 14. toukokuuta. Juniorit aloittaisivat harjoitukset 18. toukokuuta.