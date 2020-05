SAS sopi Ruotsin ja Tanskan takaamasta 300 miljoonan euron lainasta

Pohjoismainen lentoyhtiö SAS on sopinut 3,3 miljardin Ruotsin kruunun (300 miljoonan euron) arvoisesta rahoitusjärjestelystä, jonka takaajina ovat Ruotsin ja Tanskan valtiot.

Kyse on valmiusluottolimiitistä, jota yhtiö voi nostaa ja maksaa takaisin joustavasti sopimuksen päättymispäivään asti.

Laina on neuvoteltu yhdessä neljän pankin kanssa, ja siihen ovat osallistuneet Danske Bank, Nordea, SEB ja Swedbank. Euroopan komission on hyväksynyt lainapaketin, SAS kertoo tiedotteessa.

– Järjestely vahvistaa taloudellista tilannettamme tänä vaikeana aikana, jolloin valtaosa laivastostamme pysyy maan pinnalla, yhtiön talousjohtaja Torbjörn Wist sanoo tiedotteessa.

SAS on monien lentoyhtiöiden tapaan kärsinyt raskaasti koronaviruspandemiasta ja sen vuoksi asetetuista liikkumisrajoituksista. Viikko sitten yhtiö kertoi, että se suunnittelee vähentävänsä koronakriisin takia jopa 5 000 työpaikkaa, mikä kattaa noin 40 prosenttia yhtiön henkilöstöstä.

SAS haluaa lainatukea myös Norjalta

Talousjohtaja Wist kertoo, että yhtiö keskittyy kulujen alentamiseen ja lisätuen hankkimiseen valtioilta.

– Tämän osana jatkamme keskustelua Norjan hallituksen kanssa saadaksemme jopa 1,7 miljardin Norjan kruunun (150 miljoonan euron) arvoisen valtion takaaman lisärahoituksen, Wist jatkaa.

Eilen norjalaisen halpalentoyhtiön Norwegianin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi saneeraussuunnitelman yhtiön pelastamiseksi ja valtion takaaman lainan turvaamiseksi.

Suomessa valtio on valmistautunut tukemaan Finnairia enintään 700 miljoonalla eurolla. Varaus sisältää osallistumisen suunniteltuun osakeantiin sekä muita mahdollisia pääomitusjärjestelyitä. Finnair suunnittelee noin 500 miljoonan euron arvoista osakeantia.

STT

