Satamat ovat auki, mutta rajoitetusti – Örö odottaa vieraita tehostetun siivouksen voimin

Örön saaren tuoreet yrittäjät valmistautuvat veneilykauden aloitukseen tehostetun siivouksen turvin. Vapuksi avautuvan saaren tilaussaunaan tehdään jokaisen saunojan jälkeen puolen tunnin siivous, ja yleinen sauna pysyy toistaiseksi suljettuna.

– Minulla on puhtausalan taustaa aiemmasta elämästäni, ja olen hyvin tarkka siitä, miten ja millä aineilla siivoukset suoritetaan. Nyt käytettävät aineet ovat normaalia tilannetta kalliimmat, ja siivouk-

seen menee paljon normaalia enemmän aikaa, yrittäjä Nina Liski-Tirkkonen kertoo.

Liski-Tirkkonen on huhtikuun ajan valmistellut tiiminsä kanssa saaren avautumista matkailijoille. Koronaepidemian vuoksi kevään majoitukset siirtyivät syksyyn ja ensi vuoteen.

– Varsinaisia peruutuksia ei tullut, hän iloitsee.

Koronaepidemian vuoksi uusi yrittäjä joutuu aloittamaan työnsä poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Onnekseen Liski-Tirkkonen ei ehtinyt palkata henkilökuntaa täysimääräisesti. Hän jatkaa rekrytointeja sitä mukaa, kun tarve vaatii.

– Tämä tilanne koskettaa aivan kaikkia. Nyt ei auta alkaa inisemään, vaan pitää tarttua hommiin ja yrittää parhaansa. Olemme hyvillä mielin liikenteessä.

Saaren ravintola on myös avautumassa, ja ruokaa myydään mukaan annoksina myös arkisin. Ensi viikolla avautuu myös remontoitu satamatoimisto ja pieni myymälä. Yhteysalusliikenne mantereelta on alkamassa kesäkuussa, mutta siihenkin vaikuttaa koronavirustilanne.

Yrittäjän vaihdoksen vuoksi saari sai myös pysyviä asukkaita. Yrittäjäperheessä Nina Liski-Tirkkonen vastaa Örön palveluista, ja hänen miehensä Janne Tirkkonen Bodön saaren vierasvenesatamasta ja Bistro-Cafesta.

– Haluamme olla ylpeitä öröläisiä ja kemiönsaarelaisia. Olemme mieheni kanssa viettäneet vuodesta neljä kuukautta eri saarilla, mieheni Bodössä ja minä yrittäjänä läheisellä Nötön saarella, Liski-Tirkkonen kertoo.

Yrittäjillä on tarkoitus tarjota vastaisuudessa ympärivuotisia palveluita. Suunnitteilla on kursseja syksyksi, joulunviettoa ulkosaaristossa ja uudeksi vuodeksi hiljainen pakopaikka raketteja pelkääville koirille perheineen.

– Kesäksi suunnittelemme lapsiperheille pientä yhteistä tekemistä, ja aiomme ottaa lapset huomioon omana asiakasryhmänään.

Satamat ovat avautuneet myös muualla Salon lähivesillä, mutta palveluissa on vielä rajoituksia koronavirusepidemian vuoksi.

Mathildedalin Mathildan Marinassa veneilijöille on tarjolla vettä ja sähköä, ja myös wc:t ja suihkut on avattu. Ravintola toimii toistaiseksi take away -periaatteella.

– Olemme avoinna vappuviikonlopun, ja toukokuun lauantait ja sunnuntait mennään noutoruokasysteemillä siihen saakka, että ravintola voidaan taas avata, yrittäjä Maria Rantanen kertoo.

Marinan hotellin viikonloput oli varattu täyteen jo viime kesänä. Koronaepidemia pyyhkäisi ison osan varauksista pois etenkin kevään ajalta, ja kokouksia siirtyi syksyyn.

– Pienenpientä kyselyä kesäksi on nyt tullut, Rantanen sanoo.

Uutena palveluna Mathildan Marinaan on kesäksi suunnitteilla vene, jossa on sisustustuotteiden myymälä.

Kemiönsaaren puolella sekä Kasnäs että Taalintehtaan DB Marina ovat rajoitetusti avoinna. Sähköä ja vettä on tarjolla, mutta suihkut ja saunat toistaiseksi kiinni. Veneitä on ollut liikenteessä toistaiseksi vähän, satamista kerrotaan.

– Meillä on ainoastaan kauppa auki, muut palvelut ovat suljettuina. Emme ole lyöneet avaamispäivää lukkoon, vaan palvelut avautuvat pikkuhiljaa, päällikkö Henrika Enestam kertoo.

Kasnäsissä on parhaillaan meneillään satamakonttorin uudistus.

Taalintehtaan DB-Marinassa koronatilannetta ja rajoituksia seurataan päivittäin. Satamakapteeni Seidi Lindroosi n mukaan palveluita voidaan laajentaa tarvittaessa nopeastikin.