Sauditoimittaja Jamal Khashoggin pojat ilmoittivat antavansa isänsä raa’an murhan anteeksi – ele voi säästää kuolemaantuomitut tekijät

Toissa vuonna murhatun sauditoimittaja Jamal Khashoggin pojat ilmoittivat perjantaina antavansa surmatyön anteeksi. Tämä voi tarkoittaa, että Khashoggin murhasta tuomitut viisi ihmistä voivat välttää kuolemantuomion.

Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa 2018. Ruumis paloiteltiin, eikä sitä ole vieläkään löydetty. Operaatioon osallistui tiettävästi 15 Saudi-Arabiasta lähetettyä tekijää.

– Me marttyyri Jamal Khashoggin pojat ilmoitamme, että annamme anteeksi heille, jotka tappoivat isämme, Salah Khashoggi kirjoitti Twitterissä.

Salah Khashoggi asuu edelleen Saudi-Arabiassa. Hän on kiistänyt mediatiedot, joiden mukaan hän olisi saanut viranomaisilta sovittelurahaa isänsä kuolemaan liittyen.

Useiden analyytikkojen mukaan anteeksianto muslimien pyhän kuukauden eli ramadanin aikana tarkoittaa, ettei kuolemantuomioita panna täytäntöön.

Poikien yllättävän ilmoituksen jälkeen myös toimittaja-Khashoggin puoliso Hatice Cengiz tuli julkisuuteen, mutta eri ääni kellossa. Cengizin mukaan kenelläkään ei ole oikeutta armahtaa murhaa.

Myös YK:n erityisedustajan mukaan anteeksianto oli osa saudiviranomaisten hyvin harjoittelemaa kuviota, joka pitää oikeudenmukaisuutta pilkkanaan.

Epäilyt kohdistuneet kruununprinssiin

Khashoggin murha on yhdistetty myös Saudi-Arabian tosiasialliseen vallankäyttäjään, kruununprinssi Muhammad bin Salmaniin.

Muiden muassa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n arvion mukaan Salman voisi olla murhan tilaaja. Myös YK on todennut, että prinssin kytköksistä Khashoggin murhaan on uskottavia todisteita ja todisteet riittävät siihen, että tapauksesta tulisi aloittaa kansainvälinen tutkinta.

Saudi-Arabia on järjestään toistanut, että murhan toteutti saudiagenttien ryhmä, joka ei toiminut kruununprinssin käskystä.

STT

