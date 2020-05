SDP otti Alma Median kannatuskyselyssä selvän kaulan perussuomalaisiin

SDP:n kannatus on huhtikuussa noussut selvästi omaan luokkaansa, selviää Alma Median ja Iltalehden kannatuskyselystä. Puolueen kannatus nousi maaliskuusta 3 prosenttiyksiköllä 24,1 prosenttiin.

Toiseksi suosituin puolue on perussuomalaiset, joiden suosio laski 20,1 prosentista 18,8 prosenttiin.

Tutkimuksen teki Alma Median toimeksiannosta Tietoykkönen. Haastatteluja tehtiin huhtikuun jälkipuoliskolla 1 500 kappaletta. Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6c38044e-74c1-4fa2-970d-65450a0021cd

STT