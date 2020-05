Somero ottaa kaulaa kilpailijoihinsa hyvillä palveluilla

Someron kaupunki on saanut uuden päivitetyn brändikäsikirjan, jossa luodaan puitteet sille, millaista kuvaa kaupunki haluaa itsestään luoda ympärilleen. Ykkösviestiksi ovat työssä nousseet paikkakunnan hyvät palvelut.

– Erinomaisten palveluiden esille tuomista meidän pitää entistä enemmän vahvistaa, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa.

Someron elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo huomauttaa, että Someron kilpailijoita etenkin asukashankinnassa ovat sadan kilometrin säteellä Helsingistä sijaitsevat maaseutumaiset 5 000–10 000 asukkaan kunnat. Uusitalo muistuttaa, että kunnat lupaavat markkinoinnissaan usein samoja asioita.

– Huomasimme brändi- ja kilpailija-analyysissä, että kaikki vertailussa mukana olleet kunnat lupasivat hyviä palveluita ja turvallista asumista maaseudulla upean luonnon helmassa ja lähellä Helsinkiä. Poikkeuksellinen palvelutarjonta on se, jolla Somero erottuu kilpailijoistaan aidosti.

Uusitalo korostaa, että millään muulla samantyyppisellä ja -kokoisella kunnalla ei ole todistetusti yhtä monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, yrityskantaa sekä harrastusmahdollisuuksia kuin Somerolla.

– Somero on tässä ihan ylivoimainen. Someroa ei tunneta kovinkaan hyvin, siksi jokainen Somerolle tuleva yllättyy nähdessään, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Tästä on syntynyt myös yksi keskeinen slogan ”Yllättävä Somero”.

Uusitalo kuvaa brändityössä syventynyttä mielikuvaa Somerosta myös henkilötermeillä:

– Somero kuulostaa omaperäiseltä ja leppoiselta tyypiltä, joka on itsevarma ja asiantunteva, empaattinen ja avoin.

Someron kaupunki käyttää tänä vuonna markkinointiin kaupungin virkamiesten oman työpanoksen lisäksi noin 40 000 euroa. Suikkanen toteaa tehdyn brändikäsikirjan selkeyttävän sitä viestiä ja kuvaa, joka kaupungista halutaan antaa.

– Brändityö vaatii rohkeutta rajata ja korostaa, mitä Somero sisimmiltään todella on, Uusitalo kuvaa työn sisältöä.

Suikkanen muistuttaa, että Someron erinomaiset palvelut ovat nousseet esille myös aiemmissa tutkimuksissa.

– Palvelut ovat kuitenkin huonosti tunnettuja Someron ulkopuolella. Tämän tilanteen korjaamiseen meidän pitää tehdä töitä, Suikkanen toteaa.

Someron kaupungin tavoitteena on, että se olisi vuonna 2025 väestö- ja työpaikkamäärältään kasvava kunta. Tavoite on viime vuosien väestökehityksen valossa kova, sillä esimeriksi tämän vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana asukasmäärä laski 37:llä. Matalan syntyvyyden lisäksi lukua laski se, että poismuuttaneita oli enemmän kuin kuntaan muuttaneita.

– Someron muuttoliike oli monta vuotta positiivinen, eli tulijoita oli enemmän kuin lähtijöitä. Viime vuonna kehitys kääntyi, mutta tavoite on muuttaa suunta, Suikkanen sanoo.