SSO palasi palkkaamaan kesätyöntekijöitä – kauppakassit työllistävät myös K-ryhmän marketeissa

Suur-Seudun Osuuskauppa on palannut kesätyöläistensä rekrytointiin. SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo kertoo, että SSO voisi mahdollisesti palkata lähemmäs sata kesätyöläistä. Somersalo korostaa, että tilanne kuitenkin elää koko ajan ja suunnitelmat voivat muuttua.

– Kuitenkin nyt on tarjota hyviä uutisia: meillä market-kauppa on käynyt hyvin ja siihen liittyen apukäsiä tarvitaan kesäksi. Ihmiset pysyvät kotona ja ostavat paljon elintarvikkeita, Somersalo sanoo.

Toinen syy löytyy kauppakasseista, joita asiakkaat tilaavat ja joita kauppojen henkilökunta kokoaa valmiiksi.

– Yhteensä nämä kaksi syytä aiheuttavat sen, että päivittäistavarakaupassa on jopa kasvua verrattuna normaaliaikoihin, Somersalo sanoo.

Nykytietojen mukaan kesätyöläisiä voitaisiin palkata Saloon kymmenittäin, parhaassa tapauksessa lähemmäs sata. Se ei olisi kovin kaukana tammikuussa kerrotuista luvuista, ennen koronapandemian leviämistä. Lisäksi Kemiönsaarelle käynnistetään oma rekrytointikampanjansa, jossa haetaan toistakymmentä kesätyöläistä.

Suurin osa kesätyöläisistä voisi näillä näkymin aloittaa työt kesäkuussa vähittäiskaupoissa, osa jo toukokuussa. Myös liikenneasemille tarvittaneen kesätyöntekijöitä.

– Huoltoasemien työvoimatarve tarkentuu tilanteen edetessä ja rajoitusten vähentyessä, Somersalo sanoo.

Maaliskuun lopulla pandemian yltyessä SSO ilmoitti aloittavansa 1 200 työntekijää koskevat yt-neuvottelut ja varautuvansa lomautuksiin. Samalla laitettiin kesätyöläisten rekrytoinnit jäihin ja peruttiin jo sovittujakin kesätyösuhteita.

Tavoitteena oli vielä tammikuussa palkata kolmesataa kesätyöläistä, joista noin sata olisi ollut alle 18-vuotiaita ja joista Salon seudun alueella olisi työskennellyt noin sata.

Laajoihin lomautuksiin ei Somersalon mukaan kuitenkaan tarvinnut mennä, oma väki on saatu hyvin työllistettyä.

– On ollut ilo katsoa, miten vakituinen henkilöstö on sopeutunut ja siirtynyt tehtävistä ja työpisteistä toisiin. Moni on ollut jopa innoissaan siitä, että työtehtäviin on tullut vaihtelua, Somersalo kertoo.

Nyt SSO rekrytoi töihin vain täysikäisiä kesätyöntekijöitä.

– Koitamme sitten seuraavana kesänä työllistää alle 18-vuotiaita vastaavasti normaalia enemmän, tasapainon säilyttämiseksi, Somersalo sanoo.

Alkuvuonna SSO ehti käsitellä pari tuhatta kesätyöhakemusta ja haastatella 555 yli 18-vuotiasta ja 900 alle 18-vuotiasta hakijaa.

Suurin osa tulevista kesätyöntekijöistä löytyvätkin jo hakeneiden joukosta, mutta uusiakin hakijoita tarvitaan muuttuneiden työtehtävien takia.

Kauppakassien menekki näkyy myös K-ryhmän marketeissa.

– Kauppa käy kun ihmiset syövät kotona. Ja kauppakasseja voitaisiin toimittaa suurin piirtein niin paljon kuin ehditään tehdä, kertoo K-ryhmän Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen.

Tarkkoja lukuja kauppiasvetoisen K-ryhmän markettien kesätyöntekijöiden määrästä ja tarpeesta ei ole. K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Visa Myllyntaus arvelee, että tilanteen ja rajoitusten purkautuessa moni kauppias voi hyvinkin päättää palkata lisää kesätyöläisiä.

– Normaalisti K-ryhmä rekrytoi reilut 5 000 kesätyöläistä ja nyt ilmeisesti vajaa 5 000. Yleisesti voi sanoa, ettei kaupan tilanne näytä niin tukalalta kun talvella ehdittiin ennustaa, Myllyntaus sanoo.

Koronapandemia ei ole ainakaan Halikon K-market Pirkkatorilla vähentänyt työvoiman tarvetta, päin vastoin:

– On ollut normaalia kiireisempää. Kolme ylimääräistä on jo nyt ollut korona-apuna kauppakasseja keräämässä. Kesäksi palkataan normaali määrä kesätyöläisiä, eli kolme, kauppias Mervi Sinervo sanoo.

Akkutehdas ei työllistä tänä kesänä

Valmet Automotiven Salon akkutehdas ehti ilmoittaa helmikuussa aloittavansa sadan kesätyöntekijän rekrytoinnit.

Koronapandemia muutti tilanteen radikaalisti. Maaliskuussa Valmet Automotive kertoi, että joutuu perumaan keskeyttämään kesätyönhaun Salon akkutehtaalle.

Tilanne ei akkutehtaalla ole muuttunut, eikä viestintäpäällikkö Mikael Mäen mukaan ehdi täksi kesäksi enää muuttua.

– Koronan vaikutukset autoteollisuuteen heijastuvat Salon akkutehtaan toiminnan järjestelyihin edelleen siten, että tänä kesänä emme valitettavasti ole aikeissa palkata kesätyöntekijöitä, Mäki kertoo.