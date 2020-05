STM: Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys nyt hyvä – suojavaatteiden välttävä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo, että kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys Suomessa on tällä hetkellä hyvä. Tilanne on tiedotteen mukaan muuttunut kahden viikon takaisesta arviosta, jolloin tilanne oli kohtalainen.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on kohtalainen, mutta suojavaatteiden tilanne välttävä. Kaksi viikkoa sitten suojavaatteiden tilanne oli heikko. Suojakäsineiden tilanne on yhä hyvä, kuten myös kaksi viikkoa sitten. Suojavisiirien riittävyystilanne on erinomainen, arvioi ministeriö.

Riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti

Ministeriö kuitenkin muistuttaa, että riittävyysarviot eivät ole poikkeusoloissa tarkkoja ja tämän takia tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Suojainten riittävyyteen vaikuttaa niiden tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö.

Suomessa noin 90 prosenttia suojavarusteiden hankinnoista on yliopistollisten keskussairaaloiden, sairaanhoitopiirien, kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisten yritysten vastuulla. Tämän lisäksi ostoja täydennetään myös Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hankinnoilla, jotka perustuvat STM:n hankintaesityksiin.

Tällä hetkellä suojavarusteista on tehty toistaiseksi kuusi hankintaesitystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tekevänsä sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvasta koosteen kahden viikon välein HVK:n ja STM:n verkkosivuille.

STT

