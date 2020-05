Suomalaiset kokevat syntyvyyden laskun olevan seurausta muuttuneista toiveista

Valtaosa suomalaisista ajattelee syntyvyyden laskun olevan seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kyselystä. Näin kertoi 86 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Niukka enemmistö, 55 prosenttia, tyrmää väitteen, jonka mukaan syntyvyyden lasku Suomessa on väliaikaista eikä siitä kannata olla huolissaan. Enemmistö suomalaisista suhtautuu epäuskoisesti myös siihen, että isot parannukset lapsiperheiden tukiin riittäisivät ylläpitämään korkeaa syntyvyyttä. Joka toinen silti uskoo, että lapsiperheille suunnattujen tukien merkittävä tasokorotus nostaisi syntyvyyden maassamme nykyistä korkeammalle tasolle.

Nuoremmista ikäluokista enemmistö kokee elämän olevan nykyisin niin epävarmaa, että lapsia ei kannata tehdä. Vähemmän koulutetut ja pienituloiset ovat muita vakuuttuneempia siitä, että nykyajan epävarmuuden takia jälkikasvun tavoitteleminen ei ole suotavaa.

Vaikka syntyvyys ei välttämättä kohentuisikaan, 70 prosenttia suomalaisista on jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tulevaisuudessakin Suomi on yksi maailman parhaita maita lapsille ja lapsiperheille.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS, ja siihen haastateltiin maaliskuussa reilua tuhatta 18-79-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

