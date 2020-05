Päiväkotijätti Touhula hakeutuu yrityssaneeraukseen – useissa yhtiön päiväkodeissa liian vähän lapsia

Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju Touhula hakeutuu yrityssaneeraukseen vaikean taloudellisen tilanteensa vuoksi. Yhtiön mukaan yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotitoimintaan.

Touhulan mukaan toiminta on ollut tappiollista viime vuodesta lähtien siitä huolimatta, että suurin osa sen päiväkodeista on taloudellisesti kannattavia. Tappiot ovat johtuneet yhtiön mukaan useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja siitä, etteivät kuntien maksamat korvaukset ole nousseet samassa tahdissa kustannusten kanssa.

– Yrityssaneerauksen osana joudumme lähiviikkoina tarkastelemaan jokaisen päiväkotimme taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään, toimitusjohtaja Minna Elomaa sanoo tiedotteessa.

Myös koronavirusepidemia on nakertanut yhtiön taloutta.

– Päiväkodeissamme on ollut poikkeuksellisen vähän lapsia maaliskuun puolenvälin jälkeen, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Lisäksi koronavirustilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta syksyn näkymiimme, Elomaa jatkaa.

Yli 170 päiväkotia ympäri Suomea

Yhtiön on määrä ilmoittaa vielä toukokuun aikana toimenpiteistä, joihin se ryhtyy. Touhula sanoo, että pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet sen maksuvalmiuden.

Touhulan verkkosivujen mukaan sillä on yli 170 päiväkotia ympäri Suomea.

