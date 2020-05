Suomessa 33 uutta koronavirustartuntaa, kokonaismäärä lähentelee 6 000:ta

Suomessa on nyt todettu yhteensä 5 913 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 33.

Eilen ilmoitettiin 142 uudesta tartunnasta, perjantaina 65:stä ja torstaina sadasta.

Koronavirukseen aiheuttamia kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 265. Tämän päivän mahdolliset kuolinluvut kerrotaan vielä iltapäivällä.

Suurin osa sekä tartunnoista että kuolemista on raportoitu Uudeltamaalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta.

Tuhansia jo toipunut taudista

THL:n lauantaisten tietojen mukaan koronavirustapausten kokonaisilmaantuvuus on 106 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Uusimman liukuvan seitsemän päivän seurantajakson eli huhtikuun 30. päivän ja toukokuun 6. päivän aikana todettiin yhteensä 599 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 11 tapausta 100 000:ta asukasta kohti, kun edeltävällä seitsenpäiväisellä seurantajaksolla ilmaantuvuus oli 13.

Perjantaina päivitetyn alustavan arvion mukaan taudista on jo toipunut ainakin 4 000 ihmistä. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

STT

Kuvat: