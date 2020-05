Suomessa 44 uutta varmistettua koronatartuntaa eikä yhtään kuolemaa – uusista tartunnoista vain kahdeksan Husin alueen ulkopuolella

Suomessa on todettu nyt 6 537 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä 44 tartunnalla.

Uusia kuolemia ei ole raportoitu tänään laisinkaan.

Eilen kerrottiin 50 uudesta, varmistetusta tartunnasta. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on nyt 118 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Uusista tartunnoista 36 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Tartuntoja on Husin alueella todettu nyt yhteensä 4 729.

Yhdeksän sairaanhoitopiirin alueella ei THL:n mukaan ole todettu uusia tapauksia viimeisen seitsemän päivän seurantajakson (13.-19. toukokuuta) aikana.

Helsingissä yhteensä yli 2 400 tartuntaa

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Kaupungeista eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 431. Torstaihin verrattuna Helsingissä on todettu uusia tartuntoja 12. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (797) ja Espoossa (731). Vantaalla uusia tartuntoja todettiin 7 ja Espoossa 6.

Turussa varmistettuja tartuntoja on 171, Tampereella 140, Järvenpäässä 112 ja Jyväskylässä 102.

Eiliseen mennessä tautiin liittyviä kuolemia oli Suomessa raportoitu yhteensä 306. Kuolleiden määrä oli noussut toissa päivästä kahdella.

STT

