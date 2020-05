Suomessa oli jälleen nollan koronaviruskuoleman vuorokausi, kertoo THL

Suomessa ei tänäänkään ole raportoitu yhtäkään koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myöskään eilen ei kerrottu yhdestäkään uudesta koronaviruskuolemasta.

Yhteensä kuolemia on THL:n mukaan ollut 306. THL tosin huomauttaa, ettei kaikista sairaanhoitopiireistä saada viikonloppuisin ajantasaista tietoa sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrästä ja kuolemantapauksista.

Aiemmin THL kertoi, että uusia tartuntoja on eilisen jälkeen tullut tietoon 31, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmenivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vahvistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 6 568.

Perjantaina THL kertoi 44 uudesta tartunnasta, ja torstaina lukema oli 50.

Monilla alueilla ei ole ilmennyt uusia tartuntoja yli viikkoon.

Sairaalapotilaiden määrä väheni

Tehohoidossa on THL:n mukaan edelleen 21 ihmistä eli saman verran kuin eilen. Sairaalahoidossa olevien määrä on kuitenkin laskenut yhdeksällä, eli yhteensä sairaalassa on 104 koronaviruspotilasta. Luvussa ovat mukana myös tehohoidossa olevat.

Suurin osa sairaalahoidossa olevista, yhteensä 93 potilasta, on THL:n mukaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneita on THL:n keskiviikkoisen arvion mukaan noin 4 800. Testattuja näytteitä on kirjattu yli 165 600.

Yhteensä maailmalla on todettu koronavirustartuntoja noin viisi miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 320 000.

