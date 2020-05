Suomessa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti 6 000 rajan

Suomessa on nyt 6 003 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntojen määrä on lisääntynyt 19:llä eilisestä.

Eniten tartuntoja on tähän mennessä rekisteröity Helsingissä, missä niitä on 2 220. Määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä. Seuraavina tulevat Vantaa 708 tapauksella (kasvua 3 tapausta) ja Espoo 681 tapauksella ((kasvua 4 tapausta).

Yli sata tapausta on rekisteröity tähän mennessä Turussa, 156, Tampereella, 134, Järvenpäässä, 103 ja Jyväskylässä, 101. Oulussa tapauksia on rekisteröity 90.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli maanantaihin mennessä kuollut 271 ihmistä. Kuluneen vuorokauden osalta THL julkistaa luvut iltapäivällä.

STT

