Suomi ja Ukraina päässeet sopimukseen kevään kausityöntekijöistä – kausityöläisille pitää taata kolmen kuukauden työllistyminen, terveydenhuolto ja riittävä palkka

Suomi ja Ukraina pääsivät maanantaina yhteisymmärrykseen Ukrainasta tulevien vierastyöläisen sopimusteknisistä asioista. Ukrainan hallitus linjasi, että charter-lennot Suomeen ovat jälleen mahdollisia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta maanantaina Ukrainan varapääministerin kanssa, joka on vahvistanut Ukrainan uuden linjauksen.

Kausityöläisille pitää hallituksen mukaan muun muassa taata kolmen kuukauden työllistyminen, terveydenhuolto ja riittävä palkka.

Haaviston mukaan Ukrainan esittämät vaatimukset ovat asiallisia ja asiassa on edetty Ukrainan kanssa hyvässä hengessä.

– Emme pitäneet vaatimuksia kohtuuttomina. Ukrainan uusi linjaus on Suomen linjauksen mukainen, jolle olemme jo aiemmin näyttäneet vihreää valoa, Haavisto sanoo.

Tarve 4 000 työntekijälle

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo STT:lle, että Suomeen kevättöihin tulevia ukrainalaisia koskevat samat oikeudet terveydenhuoltoon kuin suomalaisia.

Maa- ja metsätalousministeriö on kertonut, että kevättöiden tarve on yhteensä 4 000 ihmiselle. Husu-Kallio kertoo, että tästä joukosta ulkomaisten työntekijöiden kiintiö on 1 500. Toistaiseksi Suomeen on tullut 600 työntekijää.

Hän uskoo kiintiön täyttyvän nopeasti, koska työskentely Suomessa on haluttua.

– Kyllä sieltäkin on kova halu tulla tänne töihin ja meillä myös suuri into saada paikat täytettyä.

Husu-Kallio muistuttaa, että satokautena ja poiminta-aikana tarve on runsaasti suurempi. Hän kertoo tarpeen olevan tuolloin 15 000-20 000 ihmistä.

– On kuitenkin eri keskustelu, kuinka paljon silloin tulee ulkomaisia työntekijöitä ja kuinka paljon saadaan kotimaasta ihmisiä töihin.

STT

Kuvat: