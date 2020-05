Suurin osa ravintolisien käyttäjistä syö niitä turhaan

Ravintolisien käyttö on ollut Suomessa jo pitkään yleistä. Vuonna 2017 niitä käytti 64 prosenttia 18-74-vuotiaista naisista ja 52 prosenttia miehistä. Luvut ovat tuskin ainakaan laskeneet. Taannoiset määrät selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2017 FinRavinto-tutkimuksesta.

Ravintolisien pysyvän tai jopa kasvavan suosion taustalla on merkittävissä määrin niiden aktiivinen markkinointi, kertoo THL:n erikoistutkija Niina Kaartinen.

Kaartisen mukaan ravintolisiä käyttävät erityisesti vanhukset sekä korkeasti koulutetut henkilöt.

– Arvelen tämän johtuvan siitä, että näissä ryhmissä on vahvasti terveystietoisia henkilöitä. Monilla on myös hyvät taloudelliset edellytykset ravintolisien hankkimiseen. Omasta ja läheisten terveydestä pyritään pitämään huolta.

Kolmen vuoden takaisen FinRavinto-tutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista käyttää ravintolisiä turhaan. Terveyden edistämismielessä ravintolisiä käyttävien henkilöiden ravintoaineiden saanti on pääasiassa turvattua. Jo ruoasta saadaan riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita.

Kaartisen mukaan ravintolisiä suositellaan vain tietyille väestöryhmille: D-vitamiinilisää lapsille, nuorille ja ikääntyville; tilannekohtaisesti esimerkiksi folaattia hedelmällisessä iässä oleville sekä B12-vitamiinia ja kalsiumia vegaaneille.

Liikakäytöstä voi tulla ruoansulatusvaivoja

Vitamiini- ja kivennäisainelisien jatkuvassa tarpeessa ovat ihmiset, joiden energiansaanti on hyvin pientä, eli he, jotka eivät syystä tai toisesta syö riittävästi tai riittävän monipuolista ruokaa.

– Ravintolisien jatkuvan käytön tulisi aina perustua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehtyyn arvioon, jossa otetaan huomioon ruokatottumukset, Kaartinen sanoo.

Ruoan tulisi olla pääasiallinen ravintoaineiden lähde. Jos käyttää useita vitamiini- ja kivennäisainelisiä monipuolisen ruokavalion kanssa pitkään yhtäjaksoisesti, turvallisen saannin rajat voivat ylittyä. Tästä voi Kaartisen mukaan seurata muun muassa ruoansulatuskanavan ongelmia ja ravintoaineiden imeytymishäiriöitä.

Rohdosvalmisteilla vaikutuksia lääkkeisiin

Yliopiston Apteekin farmaseutin Leena Äyräpään mukaan ravintolisien ja rohdosvalmisteiden käyttö on pääosin turvallista, kunhan noudattaa pakkauksen annosohjeita. Rohdosvalmisteet voivat kuitenkin joskus aiheuttaa yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Esimerkiksi mielialaa kohottava mäkikuisma voi heikentää ehkäisytablettien tehoa, mikä voi johtaa ei-toivottuun raskauteen. Punariisivalmiste puolestaan saattaa lisätä joidenkin lääkkeiden pitoisuutta elimistössä, jolloin lääkkeen haittavaikutukset lisääntyvät. Kalaöljy voi vähentää veren hyytymistä, minkä vuoksi sen käytöstä olisi hyvä pitää muutaman viikon tauko ennen leikkausta.

– Jos käyttää jotakin lääkettä säännöllisesti tai kärsii jostakin sairaudesta, kannattaa aina tarkistaa luontaistuotteen sopivuus apteekista tai lääkäriltä, Äyräpää painottaa.

Äyräpään mukaan useimpien luontaistuotteiden tehosta löytyy jonkinlaisia tutkimuksia. Osa niistä on kuitenkin aineistoiltaan pieniä ja tuloksiltaan vasta alustavia. Terveyden edistämiseen käytettävillä tuotteilla, kuten myös lääkkeillä, on varsinaisen vaikutuksen lisäksi lähes aina myös lumevaikutusta.

– Parantavaan vaikutukseen uskominen edistää useimmiten ainakin lievistä oireista toipumista, Äyräpää huomauttaa.

Parempi vatsan toiminta ja uni kiinnostavat

Äyräpään mukaan suomalaiset poimivat apteekin hyllyiltä tällä hetkellä paljon vatsan toiminnan tukemiseen tarkoitettuja valmisteita ja nukahtamista tai unenlaatua parantavia tuotteita, kuten melatoniinia. Näiden suosion taustalla on ainakin osittain se, että uusia valmisteita tulee markkinoille jatkuvasti.

– Esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymä tunnetaan nykyään paremmin, joten sen oireisiin osataan hakea ja myös löytyy enemmän apua, Äyräpää sanoo.

Myös kalaöljyille sekä vaihdevuosioireisiin ja seksuaaliterveyteen tarkoitetuille tuotteille on jatkuva kysyntä.

Monien muiden suosittujen tuotteiden käyttö vaihtelee ajankohdan mukaan.

– D-vitamiinin hyödyt tunnetaan hyvin. Moni ikäihminen tietää, että ympärivuotinen käyttö on tärkeää luuston hyvinvoinnille, ja aikuiset tietävät, että heidänkin olisi hyvä käyttää D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun vähäisen auringonvalon vuoksi.

Vastustuskykyä tukevien lisäravinteiden, kuten C-vitamiinin ja sinkin, kysyntä on Äyräpään mukaan ollut viime aikoina selkeässä kasvussa.

