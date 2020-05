Suuryritysten huonot tulosuutiset painoivat Wall Streetin pörssikursseja viikon päätteeksi – huhtikuu oli pörsseissä koronasta huolimatta nousukuukausi

Yhdysvaltojen pörssiviikko päättyi perjantaina mojovaan laskupäivään. Kurssit laskivat useiden suuryritysten heikkojen tulosten vetämänä.

Dow Jones -indeksi putosi 2,6 prosenttia, laajapohjainen S&P 500 laski 2,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 3,2 prosenttia.

Suuryrityksistä verkkokauppajätti Amazonin osake halpeni 7,6 prosenttia sen kerrottua, että toisen neljänneksen voitot jäävät olemattomiksi koronavirukseen liittyvien kustannusten takia. Vaikka verkkokaupan kysyntä on koronaviruksen takia kasvanut nopeasti, on Amazonille koitunut paljon kuluja kapasiteetin nopeasta kasvattamisesta.

Öljy-yhtiö Exxon Mobil puolestaan kertoi ensimmäisestä tappiollisesta vuosineljänneksestään vuosikymmeniin, mikä painoi sen osaketta 7,1 prosentilla. Exxon Mobil teki tammi-maaliskuussa 610 miljoonan dollarin tappion.

Myös monen matkailualaan kytköksissä olevan yhtiön kurssi sukelsi reippaasti.

Pelko kauppasodasta nousi jälleen

Sijoittajia hermostutti myös kiihtyvä sanasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Presidentti Donald Trump on esittänyt väitteitä, joiden mukaan koronavirus olisi peräisin kiinalaisesta laboratoriosta. Trump uhkaili Kiinaa myös tuontitulleilla, mikä on lisännyt pelkoja siitä, että tilanne kärjistyisi taas täysimittaiseksi kauppasodaksi.

Toukokuu sai siis Wall Streetillä synkän alun. Päättynyt huhtikuu puolestaan oli vahvasti nousupainotteinen koronaviruksen aiheuttaman maaliskuun romahduksen jälkeen.

Monet keskeiset indeksit kokivat huhtikuussa suurimmat prosentuaaliset nousunsa vuosikymmeniin, vaikka reaalitalous on ajautunut koko ajan huonompaan jamaan. Viime päivinä kursseja olivat vetäneet ylöspäin uutiset siitä, että eri puolilla Yhdysvaltoja ja Eurooppaa alettiin höllentää koronaviruspandemian hillitsemiseksi tehtyjä rajoitustoimia.

