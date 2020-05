Talousvaliokunta käsittelee ravintoloille maksettavia hyvityksiä – mietintö valmistunee tänään

Eduskunnan talousvaliokunta pohtii tänään hallituksen esitystä siitä, millaisia hyvityksiä ravintoloille maksetaan niiden huhti-toukokuisen sulkemisen vuoksi.

– Valiokunnalla on käytössä luonnos mietinnöksi, ja kyllä siihen pyritään, että se (mietintö) valmistuisi huomenna, valiokuntaneuvos Teija Miller kertoi STT:lle tiistaina.

Esityksen mukaan ravitsemusyrityksille maksettaisiin tukea sen perusteella, paljonko niiden myynti on pienentynyt ravintoloiden sulkemisen vuoksi. Myös työntekijöiden uudelleentyöllistämiseen saisi tukea sen jälkeen, kun ravintolat avataan kesäkuussa.

Valiokunnan kokous on tarkoitus pitää kello 11-13, mutta on mahdollista, että asioiden käsittely venyy suunnitellun kokousajan ulkopuolelle.

Säätämistä vielä edessä

Talousvaliokunta sai eilen käyttöönsä perustuslakivaliokunnan lausunnon, joka edellytti muutoksia tuen maksamisperusteisiin. Hallituksen esityksen mukaan tukea maksettaisiin sen perusteella, paljonko ravintolan huhtikuun myynti laski tammi-helmikuun keskimyyntiin verrattuna.

– Ehdotettu sääntely jättää kokonaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyn kohtuullisen kompensaation ulkopuolelle sellaiset ravitsemisyritykset, joilla ei ole lainkaan myyntiä vertailukuukausina tammi-helmikuussa, kuten esimerkiksi kausiravintolat, lausunnossa sanotaan.

Olennaista olisi, että hyvitysten piiriin pääsisivät kaikki ne ravintolat, joiden kärsimät taloudelliset menetykset ovat tapahtuneet ravintoloiden sulkemisen aikana. Mikäli perusteita ei korjata, lakiesitystä ei perustuslakivaliokunnan mukaan voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hyvitystä joustamattomille kustannuksille

Hallituksen esityksen mukaan hyvitys olisi 15 prosenttia siitä, miten paljon huhtikuun myynti laski vertailukohtaan verrattuna, jos myynti silloin oli alle miljoona euroa. Yli miljoonan ylittävältä osalta hyvitystä maksettaisiin 5 prosenttia. Enimmillään ravintolayritys voisi saada tukea puoli miljoonaa euroa. Lisäksi mahdolliset muut ely-keskuksilta tai Business Finlandilta saadut koronatuet vähennettäisiin tuen määrästä.

Hyvityksen määrä on laskettu niin, että se vastaisi keskimääräisesti noin puolta yrityksen joustamattomista juoksevista kustannuksista rajoitusajan aikana. Alle neljän työntekijän yrityksille tuen arvioitaisiin olevan 3 000 euroa kahden kuukauden rajoitusajalta. Yli kolme neljäsosaa kaikista ravitsemusalan yrityksistä on tällaisia pieniä yrityksiä.

Isompien yritysten suhteessa pienempää hyvitystä perustellaan esityksessä niiden neuvotteluvoimalla ja skaalaeduilla. Kaiken kaikkiaan esityksessä arvioidaan, että tuki maksaisi valtiontaloudelle yhteensä 83 miljoonaa euroa.

Sääntelyä selkeytettävä

Esityksessä on mukana myös tukea ravintoloiden työntekijöiden uudelleentyöllistämistä varten. Tuhannen euron tukisumma maksettaisiin jokaisesta työntekijästä, jolle yritys maksaa vähintään 2 500 euroa palkkaa kolmen kuukauden aikana siitä lukien, kun ravintolat kesäkuun alussa aukeavat. Tukea kuitenkin saisi enintään työntekijämäärästä, jonka yritys on laskennallisesti työllistänyt kokoaikaisessa työsuhteessa tämän vuoden helmikuussa.

Lausunnossa perustuslakivaliokunta evästää talousvaliokuntaa varmistamaan, että tuki kohdistuu ravitsemisyrityksiin työsuhteiden muodosta riippumatta. Uudelleentyöllistämistuen on arvioitu maksavan 40 miljoonaa euroa.

Perustuslakivaliokunta sanoi lausunnossaan myös, että talousvaliokunnan on selkeytettävä esitykseen liittyvää sääntelyä.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_13+2020.aspx

STT