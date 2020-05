Tampereella jätekasan tulipalo levittää terveydelle vaarallista savua, ihmisiä evakuoidaan Hervannassa

Tampereella Lintuhytin asuinalueella Hervannassa rakennuspurkujätekasan palo levittää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Pelastuslaitos kehotti alueen ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon. Lisäksi ihmisiä evakuoidaan alueelta.

– Savu laskeutuu Lintuhytin asuinalueelle, ja tilanne on kestänyt niin pitkään, ettei sisälle suojautuminen enää riittänyt. Siksi ruvettiin siirtämään ihmisiä sieltä turvaan, kertoo päällystöpäivystäjä Jyrki Paunila Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Asuinalueella on Paunilan mukaan noin 350 asukasta. Heistä osa on evakuoitunut alueelta omatoimisesti.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Tauskonkadulle aamuyöllä puoli viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli jätteenkäsittelylaitokseen menevää rakennusjätettä. Kasa sijaitsee kahden hallin välissä, mikä hankaloittaa palon sammutusta. Työt paikalla jatkuvat yhä, ja Paunila uskoi niiden kestävän vielä pitkään.

Sammutusta varten jätekasaa joudutaan avaamaan koneilla, jotta palopesäkkeisiin päästään käsiksi.

Jätekasassa on sekalaista rakennusjätettä, jonka joukossa voi hänen mukaansa olla mitä vaan. Joka tapauksessa savu on Paunilan mukaan terveydelle vaarallista.

– Jos sääennuste pitää paikkansa, niin toivottavasti illaksi ihmiset pääsevät palaamaan takaisin (koteihinsa), hän sanoo.

STT

Kuvat: