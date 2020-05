Tänään on veroilmoitusten ensimmäinen määräpäivä

Palkan- ja eläkkeensaajien ensimmäinen veroilmoittamisen määräpäivä on tänään, muistuttaa Verohallinto. Muut määräpäivät ovat 12. ja 19. toukokuuta. Jokaisen oma määräpäivä on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle ja OmaVero-palveluun.

Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa on saanut esitäytetyn veroilmoituksensa maalis-huhtikuussa. Veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on kuitenkin asiakkaan vastuulla.

Kiinteistön omistavilla henkilöasiakkailla on tänään määräpäivä myös kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamiselle. Kiinteistöverotuspäätökset on toimitettu asiakkaille maaliskuussa.

STT