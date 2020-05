Tänään on veroilmoitusten viimeinen määräpäivä, muistuttaa Verohallinto

Veroilmoitusten viimeinen määräpäivä on tänään, Verohallinto muistuttaa. Tämä päivämäärä koskee kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sille ei tarvitse tehdä mitään. Mahdolliset täydennykset ja korjaukset Verohallinto kannustaa tekemään OmaVero-palvelussa.

Aiemmat määräpäivät olivat 12. ja 19. toukokuuta.

Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa on saanut esitäytetyn veroilmoituksensa maalis-huhtikuussa. Veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on kuitenkin asiakkaan vastuulla.

STT

