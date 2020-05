Tänään on viimeinen päivä ostaa mentolisavukkeita. Uuden tupakkalain mukaan kuluttajalle ei saa myydä tai luovuttaa tämän päivän jälkeen savukkeita tai kääretupakkaa, joissa on tunnusomainen tuoksu tai maku.

Tunnusomaisella maulla tai tuoksulla tarkoitetaan lisäainetta, jolla on saatu tupakkaan esimerkiksi mentolin maku. Suomessa kaikki muut makuaineet paitsi mentoli ovat olleet kiellettyjä vuodesta 2016.

Myyntikielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin. Uudella tupakkalailla tavoitellaan tupakkatuotteiden käytön lopettamista.

