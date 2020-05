Tänään luvassa sadekuuroja eri puolilla maata, lämpötila etelässä 10 asteen tienoilla

Eri puolilla maata saadaan tänään paikallisia sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen mukaan idässä voi myös ukkostaa päivällä.

Sää on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevan pilvinen ja aamulla myös paikoin sumuinen. Lämpötila on kymmenen asteen tienoilla ja nousee ylimmillään 15 asteeseen.

Maan pohjoisosassa maanantai on pilvinen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen poutaa, mutta Lapissa saadaan paikoin vesisadetta.

Pohjois-Lapissa tulee räntä- ja vesisadetta, mikä muuttaa ajokelin paikoin huonoksi.

Lämpötila Pohjois-Suomessa on yhden ja kymmenen asteen välillä.

STT

Kuvat: