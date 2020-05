Tanskassa ei tiedossa yhtään uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta vuorokaudessa

Tanskassa ei ole vuorokauden aikana todettu yhtään koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten maaliskuun.

Tapauksia voi kuitenkin ilmetä myöhemmin, sillä kuolintapauksien kirjaamisessa on viivettä.

5,8 miljoonan asukkaan Tanskassa on todettu lähes 10 800 koronatartuntaa, kertoo tartuntoja seuraava Worldometer. Kuolemantapauksia on kirjattu 93 miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 52.

Ruotsissa yli 100 koronakuolemaa vuorokauden aikana

Ruotsissa on viimeisen vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen 117 ihmistä.

Todettuja tartuntoja on yhteensä hieman yli 29 200. Koronaan kuolleita maassa on reilut 3 600.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut yhteensä 361 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Norja harkitsee matkustusrajoitteiden höllennyksiä Pohjoismaiden välillä

Norja kertoo, että se pidentää matkustusrajoituksiaan elokuun 20. päivään asti.

Maa kuitenkin harkitsee, voitaisiinko matkustaminen muiden Pohjoismaiden välillä sallia jo aiemmin. Hallituksen on määrä päättää asiasta tulevina viikkoina.

Maan pääministerin Erna Solbergin mukaan Norja seuraa muiden Pohjoismaiden tautitilannetta ja tekee päätöksensä sen pohjalta.

5,3 miljoonan asukkaan Norjassa on todettu yli 8 200 koronatartuntaa, kertoo norjalaislehti Verdens Gang. Tautiin on kuollut yli 200.

Unkarin Orban väläyttää, että vahvaa kritiikkiä aiheuttanut poikkeustila voitaisiin päättää toukokuun lopussa

Unkarin pääministeri Viktor Orban on vihjannut, että maan paljon arvostelua nostattanut poikkeustila voitaisiin päättää pian.

Orbanin mukaan hallitus voi palauttaa vallan parlamentille toukokuun loppuun mennessä.

Unkarissa hyväksyttiin koronavirustilanteen vuoksi maaliskuussa vailla määräaikaa oleva poikkeustila, joka antaa maan hallitukselle laajat oikeudet hallita ohi parlamentin.

Muun muassa EU kritisoi päätöstä epädemokraattiseksi ja Euroopan arvojen vastaiseksi, kuten myös Unkarin oppositio.

Orbania on syytetty aiemminkin itsevaltaisista otteista. Demokratiaa seuraava Freedom House -järjestö julisti aiemmin tässä kuussa, että se ei pidä Unkaria enää demokratiana Orbanin toimien vuoksi.

https://www.vg.no/

STT

Kuvat: