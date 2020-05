Koronarajoitukset ja etäopetus saivat Musiikkiopisto Arkipelagon kemiönsaarelaiset tanssioppilaat tekemään kevätnäytöksen Youtubeen. Tanssitaiteilija Marianne Pettersin opettamat näytösryhmät ja aikuisoppilaat sekä muutamat hänen entiset oppilaansa tekivät tanssiketjun, joka sai nimekseen Yksin yhdessä.

– Jokainen kuvasi vuorollaan pätkän, jonka loppuasennosta seuraava tanssija jatkoi. Minä jaoin Whatsappissa vuoroja sitä mukaa, kun ketju eteni. Kuukaudessa saimme valmista, Petters kertoo.

Noin 11 minuutin videolla on mukana 25 tanssijaa 11-vuotiaasta yli 70-vuotiaaseen. Jokainen suunnitteli oman koreografiansa, harjoitteli tanssinsa ja valitsi näyttämönsä ja asunsa.

Älypuhelinvideoita on tallennettu metsissä, puistoissa, kallioilla, pihoilla, omissa huoneissa, verannoilla ja laitureilla. Tanssit on kuvattu eri puolilla Kemiönsaarta, Turussa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hampurissa ja Tukholmassa.

– Ulkomailla asuvat ovat nyt yhtä lähellä tai kaukana kuin paikalliset, Petters huomauttaa.

Esityksen on editoinut Arkipelagissa pianonsoittoa ja tanssia opiskeleva 16-vuotias Gabriel Lindström, joka vastaa myös videon taustamusiikista.

Tanssin ja musiikin taidekasvatusta antava Arkipelag siirtyi etäopetukseen yhtä aikaa koulujen kanssa 18. maaliskuuta. Verkko-opetus jatkuu kevätlukukauden loppuun asti.

– Mukavaa, että pääsimme edes etätöihin eikä Arkipelag katkaissut koko opetusta kuten esimerkiksi Salon kansalaisopisto, Petters toteaa.

Hän keskittyi etäopetuksessaan muun muassa tanssin historiaan ja eri tanssilajeihin.

– Etäopetusaika ei ollut opetuksellisesti katastrofi, mutta syksyllä on päästävä lähiopetukseen. Tanssi on ryhmäharrastus, jonka opetus on vuorovaikutteista ja vaatii samassa tilassa olemista, Petters painottaa.

Koronakriisin puhkeamiseen asti Kemiönsaaren tanssijat treenasivat kunnianhimoisesti Joutsenlampea. Baletin eteen oli tehty töitä koko lukuvuosi, ja se oli tarkoitus esittää yleisölle toukokuun lopulla. Enää piti nivoa koreografiat yhteen ja aloittaa näyttämöharjoitukset.

Petters oli yhdistänyt klassiseen musiikkiin modernia liikettä, huumoria ja kerronnallista teatteria. Hän oli valinnut Kemiönsaaren versioon kolmetuntisesta klassikkobaletista rakkaimmat, tärkeimmät ja kertovimmat kappaleet, jotka upposivat myös teini-ikäisiin.

– Joutsenlampi sisältää teini-ikäisille tuttuja vahvoja tunteita; kauniita ja rajuja.

Esityksen kohtalo on nyt auki, koska ryhmien kokoonpano vaihtelee lukuvuosittain, ja osa oppilaista muuttaa muualle opiskelemaan.

– Pitää pohtia, tehdäänkö pienempi versio syyskauden aluksi vai isompi kevätkauden aikana, Petters pohtii.

Hän aikoo muistuttaa oppilailleen, että matka on päämäärä.

Musiikkiopisto Arkipelagissa on parhaillaan meneillään ilmoittautumisaika. Uusia oppilaita otetaan tanssiin, musiikkiin ja musiikkileikkikouluun.