Tartunnan saaneiden siemennesteestä löytyi koronavirusta, kertoo tuore tutkimus

Kiinalaistutkijat ovat löytäneet koronatartunnan saaneiden miesten siemennesteestä merkkejä koronaviruksesta.

Asia selviää tuoreesta kiinalaistutkimuksesta, joka julkaistiin torstaina lääketieteellisessä JAMA Network Open -julkaisussa.

Viruksen geneettistä materiaalia löytyi yhteensä kuuden potilaan näytteestä. Näistä kuudesta miehestä neljällä oli näytteenantohetkellä edelleen tartunnan akuutti vaihe ja kaksi oli toipilaita.

Kaikkiaan tutkimukseen antoi näytteen 38 koronapotilasta Shangqiun kunnallisessa sairaalassa Henanin maakunnassa. Tutkijoiden testaamista miehistä nuorimmat olivat 15-vuotiaita ja vanhimmat viisissäkymmenissä.

Tutkijat tähdensivät sitä, että tutkimuksen otos on pieni ja tutkimus on tämän vuoksi rajoittunut. Heidän mukaansa tarvitaan jatkotutkimusta, jotta voidaan selvittää, tarttuuko virus sukupuoliteitse.

Tutkimuksessa kerrotaan, että sukupuoliteitse tapahtuvat tartunnat voivat olla jatkossa tartuntojen ehkäisyn kannalta kriittisessä roolissa, jos myöhemmissä tutkimuksissa osoitetaan, että virus voi tarttua myös seksin välityksellä. Tässä tapauksessa tartunnan ehkäisemiseksi voisi tutkijoiden mukaan harkita esimerkiksi seksistä pidättäytymistä tai kondomin käyttöä.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti tarttuu erityisesti hengityksen yhteydessä syntyvien pisaroiden välityksellä, mutta virusta on havaittu myös ulosteessa, syljessä ja virtsassa.

Viruksen löytyminen siemennesteestä ei ole yllättävää

Yhdysvalloissa toimiva urologi Ryan Berglund ei ole suoranaisesti yllättynyt löydöksestä, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CBS. Berglund on töissä Clevelandin osavaltiossa sijaitsevassa urologiaan ja munuaissairauksiin erikoistuneessa instituutissa.

Berglund kertoo uutiskanavalle, ettei ole yllättävää, että virusta on löytynyt siemennestenäytteistä, sillä sitä on löytynyt myös esimerkiksi ulostenäytteistä.

CBS:n mukaan viruksesta aiheutuvia tartuntatauteja löytyy usein myös siemennesteestä, zika-virus on tästä suhteellisen tuore esimerkki. Kiinalaistutkijoiden mukaan ihmisen siemennesteestä on onnistuttu havaitsemaan kaiken kaikkiaan 27:ää eri virusta, kertoo CBS.

Berglundin ja muiden tartuntatautien asiantuntijoiden mukaan tuore tutkimus ei kuitenkaan tarjoa vedenpitävää näyttöä siitä, että koronavirus olisi sukupuoliteitse tarttuva.

Berglund kertoo CBS:lle, että tämän johtopäätöksen tekeminen olisi ennenaikaista. Asia tulee hänen mielestään tulkita niin, että koronavirusta voi löytyä yhtä lailla siemennesteestä kuin useista muistakin ihmiskehon eritteistä.

”Testi olisi positiivinen, vaikkei virus tartuttaisi”

Yhdysvaltain Baltimoressa sijaitsevan Johns Hopkinsin terveysturvallisuuskeskuksen tutkija, tohtori Amesh Adalja arvioi, että löydökset ovat merkittäviä ja vaativat lisätutkimuksia. Tästä huolimatta myös Adaljalla on epäilyksiä sukupuoliteitse tarttumisen todennäköisyydestä.

Adalja kertoo CBS:lle, ettei heidän tiedossaan ole yhtäkään tapausta, jossa korona olisi tarttunut sukupuoliteitse. Sen sijaan on tiedossa, että virus tarttuu tehokkaasti hengitysteitse. Adaljan mukaan kiinalaistutkimus ei välttämättä tarjoakaan todisteita siitä, että virus voisi tarttua sukupuoliteitse miehen sukupuolielinten kautta.

Yhdysvaltalaisen Mayo-klinikan rokotetutkimusryhmän johtajan, tohtori Greg Polandin mukaan tuore tutkimus ei välttämättä kerro mitään viruslöydösten tartuttavuudesta. Hän tarkentaa CBS:lle, että tutkimus etsii nimenomaan jäänteitä viruksen geneettisestä materiaalista.

– Jos murskaisin viruksen ja tekisin testin, se olisi positiivinen, vaikka viruksella ei olisi tartuntapotentiaalia, Poland summaa CBS:lle.

