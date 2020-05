Tenniksen Ranskan avoimet saatetaan pelata syksyllä ilman yleisöä

Tenniksen Ranskan avointa mestaruusturnausta on koronapandemian takia lykätty neljä kuukautta alkuperäisestä aikataulusta, ja lisäksi turnaus saatetaan pelata ilman yleisöä, Ranskan tennisliiton puheenjohtaja Bernard Giudicelli ennakoi.

Tenniskauden ainoa massakentillä pelattava grand slam -turnaus oli alun perin tarkoitus pelata touko-kesäkuun vaihteessa, mutta se on siirretty syys-lokakuun vaihteeseen.

– Emme ole sulkeneet mitään vaihtoehtoa pois. Roland Garros on ennen muuta pelien ja pelaajien tarina. Turnaus tapahtuu stadionilla ja televisioruuduila. Miljoonat katsojat odottavat. Suljettujen ovien takana pelaaminen mahdollistaisi sen, että osa liiketoimintamallistamme saataisiin toimimaan. Sitä ei voi jättää huomiotta, Giudicelli sanoi.

Jos Ranskan avoimet pelataan syys-lokakuun vaihteessa, jää Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen päättymisestä taukoa vain kaksi viikkoa.

– Turnaus ilman päivämäärää on kuin vene ilman peräsintä – emme tietäisi mihin menemme. Siirryimme niin pitkälle kalenterissa kuin mahdollista. Pyrimme välttämään muiden suurten turnausten haittaamista, Giudicelli selvitti.

STT

