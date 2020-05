THL lievensi ikäihmisille annettua koronaohjeistusta – ”Tämä on pelastanut monen ihmisen jopa hengenvaaralta”

Eläkeläis- ja seniorijärjestöjen edustajat pitävät uutta ikäihmisille annettua koronaohjeistusta tervetulleena. Heidän mielestään on tärkeää, ettei ikäihmisiä suljeta neljän seinän sisälle.

– Tämä (uusi ohjeistus) on jopa pelastanut monen ihmisen vakavalta terveyden, jopa hengen vaarantumiselta, sanoo Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Maarit Peltomaa pitää hyvänä, että rajoituksia puretaan ja vastuuta annetaan yksilöille, perheille ja yli 70-vuotiaille.

– Jokainen voi ottaa myös oman vastuunsa hallituksen suosituksiin liittyen, hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina ohjeistusta siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Päivitetyssä ohjeistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten läheisiin voidaan pitää yhteyttä turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

Ohjeissa suositellaan, että iäkkäät pitäisivät yhteyttä läheisiin ja ystäviin esimerkiksi puhelimella tai muulla etäyhteydenpitovälineellä. Kasvotusten tapaamisessa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä.

Yli 70-vuotiaiden luona saa ohjeiden mukaan vierailla, kunhan kättelyä, halaamista ja muita lähikontakteja vältetään.

– Lupa halata ja olla lähekkäin tulee aikanaan, mutta nyt on tärkeää pitää suosituksista kiinni, Peltomaa toteaa.

Vierailulle ei saa mennä, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Lievennyksiä edellisiin ohjeisiin

Uudet ohjeet ovat huomattavasti lievemmät kuin aiemmin ikäihmisille annetut ohjeet. Hallitus ohjeisti maaliskuun puolivälissä yli 70-vuotiaita pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa eli välttämään lähikontakteja parhaansa mukaan. Toimintaohjeessa esimerkiksi kehotettiin välttämään tarpeettomia vierailuja yli 70-vuotiaiden luona.

Vaikka kyse oli ohjeistuksesta eikä määräyksestä, monet ikäihmiset ovat noudattaneet ohjeistusta kotona pysymisestä tarkasti.

– Pitää myös muistaa, että todennäköisesti monet tulkitsevat hallituksen suosituksia omalla tavallaan. Pitäisin tärkeänä, että ymmärretään THL:n ohjeistus, jossa kehotetaan miettimään omia toimintatapoja tartuntatautien leviämisen näkökulmasta ja tarvittaessa ollaan valmiita muuttamaan toimintatapoja turhien riskien välttämiseksi, Peltomaa huomauttaa.

Vuorisalon mukaan ikäihmisissä on monia, jotka eivät halua uhmata hallituksen antamaa suositusta.

– Jos laillinen esivalta antaa painokkaan suosituksen, sitä noudatetaan eikä lähdetä kevyin perustein sooloilemaan.

