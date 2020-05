Suomessa on 5 738 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia tartuntoja torstaihin verrattuna on 65.

Suomessa on kuollut koronavirukseen 255 ihmistä. THL kertoo uusia tietoja koronaviruksen aiheuttamista kuolemista myöhemmin perjantaina. Torstaina tehohoidossa oli 44 potilasta.

STT

Kuvat: