THL: Suomessa on nyt yli 5 000 koronatartuntaa – uusia tartuntoja vahvistettu 56

Suomessa on nyt yhteensä 5 051 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 56.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 89. Toissa päivänä niitä oli 166.

Tämän päivän koronakuolemista ei ole vielä kerrottu. THL kertoi eilen viidestä uudesta kuolemasta, jotka nostivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden kokonaismäärän 211:een.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50-59-vuotiailla, lähes tuhat. Vähiten niitä on alle 10-vuotiailla lapsilla, joilla tapauksia on todettu tähän mennessä 120.

Naisilla tartuntoja on hieman enemmän kuin miehillä, 52,1 prosenttia.

Helsingissä tartuntoja on 1 888, Espoossa 527 ja Vantaalla 519.

STT