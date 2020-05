THL: Suomessa yksi uusi koronaan liittyvä kuolema – tehohoidossa 25 potilasta

Suomessa on yksi uusi koronaan liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa tiedossa 301.

Koronaviruksen vuoksi tehohoidossa on 25 potilasta. Tehohoitoa tarvitsevien määrä on laskenut maanantaista yhdeksällä ihmisellä.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 6 399. Uusia tartuntoja on maanantaihin verrattuna 19.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa vahvistettuja tartuntoja on nyt 2 387. Helsingissä uusia tartuntoja on kahdeksan. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa on 767 tartuntaa. Vantaalla uusia tartuntoja on kuusi. Pääkaupunkiseudun kolmannessa suuressa kaupungissa Espoossa uusia tartuntoja on kaksi, ja yhteensä kaupungissa on nyt koronavirustartuntoja 719. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien lisäksi muualla Suomessa on vain kolme uutta tartuntaa maanantaihin verrattuna.

Suomessa yli sata koronavirustartuntaa on Turussa (165 tartuntaa), Tampereella (139), Järvenpäässä (111) ja Jyväskylässä (102). Näissä kaupungeissa ei ole havaittu yhtäkään uutta tartuntaa maanantaihin verrattuna.

STT

Kuvat: