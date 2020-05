THL: Uusia varmistettuja koronatartuntoja 78

Suomessa on nyt 5 254 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusien varmistettujen tartuntojen määrä on 78.

Uusien todettujen tartuntojen määrä on hieman laskussa eiliseltä.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 125, toissa päivänä taas 56.

Mahdollisista uusista koronakuolemista ei ole tänään vielä kerrottu.

Tartunnoista merkittävä osa eli 3 662 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella.

Tartuntoja on eniten 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on todettu lähes 1 000 tartuntaa.

Helsingissä on todettu 1 975 tartuntaa, Vantaalla 559 ja Espoossa 550.

STT

Kuvat: