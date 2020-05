THL:n pääjohtaja Ylelle: Koronaepidemia pitäisi pyrkiä tukahduttamaan

Koronavirustartuntojen määrä kannattaa nyt painaa mahdollisimman lähelle nollaa, ja virus on mahdollista väliaikaisesti tukahduttaa. Näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku TervahautaYlen haastattelussa.

THL:llä ei Tervahaudan mukaan ole mitään sitä vastaan, että tauti nyt tällä hetkellä Suomesta ajetaan nollille. Hän katsoo, että lisäajasta on hyötyä, kun lähikuukausina nähdään, miten lääkehoidon ja rokotteen kehitys etenee.

– Nyt itse ajattelen ja talon johto ajattelee, että niin sanottu nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa. Sitä kautta saamme lisäaikaa strategian painopisteiden hakemiselle, Tervahauta sanoo Ylen haastattelussa.

”Tukahduttamismall

Huhtikuun loppupuolella THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että joidenkin maiden käyttämä koronaviruksen tukahduttamismalli on väliaikainen ratkaisu.

– Jos meillä olisi rokote, kannattaisi tukahduttaa, mutta se ei ole realistinen vaihtoehto. Rokotteen saaminen käyttöön Suomessa kestää helposti vuosia, optimistisimmallakin aikataululla yli vuoden, hän sanoi.

Salmisen mukaan rajoitusten pidentäminen ilman, että epidemiatilanne edistyy, on turhaa.

Huhtikuisessa haastattelussa Salminen sanoi, että Suomessa on nykyisillä rajoituksilla onnistuttu lyhyellä tähtäimellä estämään terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormitus. Pulmana hänen mukaansa kuitenkin on se, että jos näin jatketaan, epidemia ei käytännössä etene.

– Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu, Salminen sanoi HS:lle.

Salmisen haastattelun jälkeen rajoituksia on höllennetty muun muassa koulujen lähiopetuksen osalta.

https://yle.fi/uutiset/3-11351110

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006490157.html

