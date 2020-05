Tieliikennekuolemat vähenivät selvästi huhtikuussa – koronatilanne supisti liikenteen määrää

Tieliikenteessä kuoli huhtikuussa 12 ihmistä, mikä on viisi vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.

Huhtikuun aikana koronatilanne vaikutti tieliikenteeseen. Suomen kaikilla alueilla kokonaisliikennemäärät ovat olleet merkittävästi normaalista pienempiä koko korona-ajan, kerrotaan Traffic Management Finlandin viestinnästä STT:lle.

Huhtikuussa myös tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni selvästi. Kuolonuhrien lisäksi onnettomuuksissa loukkaantui 234 ihmistä, mikä on 99 vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Tietoja on verrattu edellisvuoden vastaaviin ennakkotietoihin.

STT