Tiistain Top Ten: Veikkauksen pitkävetokohteet viime viikolla

1) Pöytätennis, 1 049 kohdetta

Huhti–toukokuun vedonlyöntihitti tiivistyy neljään sanaan: Setka, Cup, Liga ja Pro. Ukrainassa pelattava pingiksen Setka Cup ja Venäjän Liga Pro sisältävät useita kymmeniä otteluita päivittäin. Sitä kautta pöytätennis nousi jo koronakriisin alkuvaiheissa vetomarkkinoiden suurimmaksi lajiksi. Eipä olisi vielä helmikuussa uskonut.

2) E-urheilu, 729

Vakioveikkaus on kuulunut Veikkauksen ohjelmaan melko tasan 80 vuotta. Valtaosa siitä on veikattu jalkapallokohteita. Eilen maanantaina oli hieman toinen ääni kellossa tai pikemminkin tietokoneessa. Kahdentoista kohteen Vakio koostui Counter Strike -pelin kohteista. Siis videopelisarjasta, jonka ensimmäisestä osasta puhuttiin jo 2000-luvun alussa koulun välitunneilla.

3) Darts, 175

Harva laji on kevään aikana pystynyt saamaan suorana näkyville parhaat urheilijansa kilpailemaan keskenään. Darts on tässä onnistunut. Kukin pelaaja osallistuu turnaukseen omassa kodissaan. Tämä on tuonut Viaplayn katsojille suorana lähetettävää urheilua jo noin kolmen viikon ajan.

4) Tennis, 63

Ympäri maailmaa kiertävät miesten ATP- ja naisten WTA-kiertueet ovat tauolla todennäköisesti vielä kuukausia. Esimerkiksi Ranskan avoimia pyritään epätoivon vimmalla järjestämään perinteisen touko-kesäkuun sijaan syksyllä. Suurimpaan penkkiurheilunälkään järjestetään parhaillaan esimerkiksi Yhdysvalloissa joitakin turnauksia.

5) Baseball, 38

Taiwan sai huhtikuun loppupuolella olla maailman ainoa maa, jossa pelattiin pääsarjatason baseballia. Taiwanissa on todettu vain 440 koronavirustartuntaa, eikä niitä ole tullut juurikaan lisää enää maaliskuun alun jälkeen.

6) Jalkapallo, 28

Lukuisat suomalaiset turkmenistanilaisen jalkapalloilun asiantuntijat saivat hiljattain pähkäillä esimerkiksi Altyn Asyr–Ashgabat-ottelun lopputulosta. Färsaarelaisen urheilun fanit pääsivät puolestaan kokemaan viime lauantaina miesten täyden pääsarjakierroksen muun muassa kamppailun NSÍ Runavík–TB Tvøroyri myötä.

7) Arvontapelit, 25

Tuntuu hassulta, että taitopelinä aiheellisesti pidettävän vedonlyönnin kohdelistalla on arvontoja. Veikata voi esimerkiksi sitä, onko Kenon myöhäisillan arvonnan kunkkunumero 1 tai 2 vai kenties 43 tai 44. Tässä veikkaamisessa on vuorenvarmaa vain se, että pitkässä juoksussa pelaaja häviää ja järjestäjätaho voittaa.

8) Hevospelit, 24

Ruotsin ravit ovat muodostaneet poikkeusta pysähdyksissä olevassa urheilumaailmassa. Maassa linjattiin raveja käsiteltävän työnä ja yritystoimintana, joka on saanut jatkua ilman yleisöä. Suomessa lajin kilpailutoimintaa jatketaan 1. kesäkuuta lähtien erikoisjärjestelyin. Sitä ennen järjestetään kokeilutapahtumia.

9) Vapaaottelu, 11

Kattojärjestö UFC jyräsi vapaaottelutapahtumat jatkumaan viime viikon lauantaina. Floridassa järjestetty ilta palautti live-urheilun Pohjois-Amerikkaan lähes kaksi kuukautta edellisen UFC-rupeaman jälkeen.

10) –

Muita lajeja ei Veikkauksen pitkävetolistalta viime viikolla löytynyt. Urheilussa voi todeta olevan melko hiljaista.

