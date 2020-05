Torikahville pääsee tänäkin kesänä

Salossa pääsee tänäkin kesänä torikahville. Kahvilayrittäjät aikovat avata kahvilansa rajoitusten puitteissa.

Salon Torikaffe oli testimielessä avoinna jo vappuna.

– Halusimme kokeilla, että onko ihmisiä liikkeellä. Kokemus oli niin positiivinen, että teimme päätöksen avata kahvilan, Salon Torikaffen yrittäjä Petri Lindgren .

– Torikahviloita on selvästi odotettu ja toivottu. Ihmiset olivat onnellisia, kun olimme paikalla. Kyselyitä kahvilan avaamisesta tuli paljon, jatkaa kahvilayrittäjä Leena Lindgren .

Salon Torikaffe on seuraavan kerran avoinna lauantaina. Sunnuntaina äitienpäivänä kahvila on suljettu, mutta avautuu jälleen maanantaina ja on siitä lähtien avoinna joka päivä kesän loppuun.

Myös torikahvilayrittäjät odottavat hallitukselta tarkempia ohjeita käytännön järjestelyihin. Salon Torikaffe myy ainakin alkuun kahvia ja muita kahvilatuotteita vain mukaan otettavaksi. Pöytiä ja tuoleja ei tuoda esille.

– Ilman asiakaspaikkoja mennään alkuun. Katsotaan, kuinka paljon pöytiä ja tuoleja saamme laittaa esille kesäkuun alussa, Petri Lindgren sanoo.

Hallitus linjasi alkuviikosta, että ravintolat voidaan avata ”asteittain ja tietyin edellytyksin” kesäkuun alussa. Tarkempia ohjeistuksia on luvassa ensi viikolla.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet järjestää turvavälejä. Lisäksi toimimme ulkona, mikä toivottavasti tuo helpotusta turvajärjestelyihin, Petri Lindgren pohtii.

Petri Lindgrenin mukaan kahvilan valikoima on aluksi hieman supistettu.

– Tiettyjä tuotteita on aika mahdoton syödä seisten, joten ne otetaan listalle vasta sitten, kun voimme tarjota asiakaspaikkoja.

Torikaffe on avoinna myös sunnuntaisin, mutta perinteistä kesäohjelmaa ei alkukesällä ole tarjolla.

– Esiintyjiä ei voida ottaa kokoontumisrajoitusten takia. Katsotaan tätä asiaa uudestaan loppukesästä.

Torikahvilayrittäjä Henri Kurila aikoo suunnata Salon torille nähtävästi vasta kesäkuun alussa.

– Tulemme torille kesäkuussa, jos saamme laittaa asiakkaille pöytiä ja tuoleja, Kahvipaikka Kurila Kauppatorin kahvilan yrittäjä Henri Kurila sanoo.

Kahvipaikka Kurilalla on torilla kaikkiaan 270 asiakaspaikkaa.

– Toiminta ei ole kannattavaa, jos paikkoja joudutaan paljon karsimaan tai aukioloaikoja supistamaan, Kurila sanoo.

Myös Kurila toivoo, että ulkona tapahtuvan kahvilatoiminnan rajoitukset olisivat lievempiä.

– Emme aio koota telttaa tänä kesänä lainkaan, mikä vähentää ihmisten välisiä lähikontakteja.

Kurila on jo varautunut tuleviin rajoituksiin hankkimalla spray-maalia ja käsidesiä.

– Tarkoituksena on maalata asvalttiin turvavälimerkkejä. Lisäksi jokaiseen pöytään on tulossa desinfiointiainetta, Kurila suunnittelee.

Maran Torikeidas palaa ehkä sittenkin torille

ravintolayrittäjäMaran Torikeidas tulee ehkä sittenkin tänä kesänä Salon torille.

Korhonen ilmoitti viime kesänä lopettavansa torikahvilansa, sillä hän halusi keventää työtaakkaansa. Hän kuvaili tuolloin torikahvilan pitämistä erittäin sitovaksi hommaksi. Kauppapaikkaa hän piti kuitenkin hyvänä. (SSS 5.8.).

Nyt tilanne on muuttunut koronapandemian takia.

– Uhkasin lopettaa torilla, mutta nyt tilanne on eri ja työt vähentyneet niin paljon, että näillä näkymin ilmestyn torille tutun vaunun kanssa.

– Tarkastelemme kuitenkin vielä annettuja määräyksiä ja suunnittelemme sen pohjalta, onko kaupankäynnille mahdollisuuksia, Korhonen sanoo. Näin Salon torilla saattaa olla ensi kesänä jälleen kolme isoa kahvilayrittäjää.

Korhonen ei vielä osaa sanoa, koska torikahvila saadaan mahdollisesti auki.

– Ehkä juhannuksen paikkeilla, hän toteaa.

Korhosen kahvilatoiminta on ollut myynnissä viime syksystä lähtien, mutta ostajaa ei ole löytynyt.

– Hyvä näin. Onpahan vielä yksi paikka, jonka voi avata, hän sanoo.

Kahvilatoiminta on edelleen myynnissä.