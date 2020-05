Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut käyttävänsä malarialääkettä, joka ei asiantuntijoiden mukaan sovellu koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon.

Trump kertoi käyttävänsä hydroksiklorokiinia ennalta ehkäisynä. Hän on nauttinut lääkettä nyt noin puolentoista viikon ajan päivittäin.

Presidentti huomautti myös, että hänen koronavirustestinsä ovat olleet negatiivisia.

Trump on useaan otteeseen puhunut lääkkeen puolesta. Samalla hänen oman hallintonsa asiantuntijat ovat sanoneet, että lääke ei sovellu koronaviruspotilaille eikä sen turvallisuudesta ole takuita.

