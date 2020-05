Trump puuttui asiantuntijan koronakommentteihin: Pitää Faucin arviota koulujen avautumisesta epäsopivana

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on puuttunut tartuntatautiasiantuntijan arvioon koulujen avautumisesta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi tiistaina kongressin kuulemisessa, että kouluja tulisi maassa avata varovaisesti eikä kaikkia kouluja tulisi välttämättä avata vielä syksyllä. Trump puolestaan on vaatinut, että kaikki koulut avautuvat syksyllä.

Keskiviikkona Trump sanoi Faucin tiistaista kommenttia avaamisen lykkäämisestä epäsopivaksi.

Yhdysvalloissa on viime aikoina kiistelty koronavirusrajoitusten purkamisen aikataulusta.

https://edition.cnn.com/us/live-news/us-coronavirus-update-05-13-20/index.html

STT