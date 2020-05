Trump torppasi veto-oikeudella ”loukkaavan” ratkaisun – kongressi yritti rajoittaa presidentin sotavaltuuksia Iranissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump torppasi keskiviikkona paikallista aikaa maan kongressin ratkaisun, jolla pyrittiin rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Iranissa.

Trump käytti presidentille suotua veto-oikeutta estääkseen tämän omien sanojensa mukaan ”erittäin loukkaavan” ratkaisun läpimenemisen. Hän kertoi tiedotteessa tehneensä näin, koska ratkaisu pohjautui hänen mielestään väärinkäsityksiin faktoista ja laista.

Tiedotteessaan Trump sanoo kongressin tulkinneen väärin, että hänen perustuslaillinen auktoriteettinsa rajoittuisi vain Yhdysvaltojen ja sen sotavoimien puolustamiseen välittömältä hyökkäykseltä. Hänen mielestään tämä tulkinta ei pidäkään paikkaansa.

Trump kuvailee meidän kaikkien elävän vihamielisessä maailmassa, jossa on kehittyviä uhkia.

– Perustuslaki tunnistaa, että presidentin on voitava olla kykeneväinen ennakoimaan vastustajiensa seuraavat liikkeet ja tekemään pikaisia ja päättäväisiä toimia niihin vastatakseen, Trump sanoo tiedotteessa.

– Näin minä tein!

Yhdysvaltain kongressissa on ollut sekä republikaanien että demokraattien keskuudessa pelkoja siitä, että Yhdysvaltain hallinto on lipumassa kohti sotaa Iranin kanssa. Nämä samaiset pelot ovat johtaneet myös maaliskuussa hyväksyttyyn, molemmista puolueista tukea saaneeseen ratkaisuun.

Ratkaisun puolustajat kertoivat haluavansa varmistaa, että vain kongressilla on valta julistaa sota, niin kuin on määritelty maan perustuslaissa.

Trump on puhunut tarpeesta vähentää Yhdysvaltain sotilaallista sotkeutumista maailmalla, mutta on samaan aikaan kasvattanut vihamielistä suhdetta Iraniin.

Hänen hallintonsa on muun muassa asettanut Iranille raskaita talouspakotteita. Tammikuussa Trump myös määräsi lennokki-iskun, joka tappoi Irakin pääkaupungissa Bagdadissa sijaitsevalla lentokentällä vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin.

STT

Kuvat: