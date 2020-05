Trumpin ex-neuvonantaja Michael Flynnin oikeusjuttu kuopattiin – poliittinen voitto Trumpille

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on luopunut presidentti Donald Trumpin ensimmäistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa Michael Flynniä koskevasta rikosjutusta. Flynnin on todettu valehdelleen liittovaltion poliisille FBI:lle Venäjä-yhteyksistään Trumpin vaalikampanjan aikana.

Myöhemmin Flynn ryhtyi avustamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaa, jossa tutkittiin muun muassa Venäjän vaikutusyrityksiä Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Pyynnön rikosjutun kuoppaamisesta teki liittovaltion tuomari. Pyynnössä todetaan, ettei FBI:n alkuperäinen Flynniä koskenut tutkimus olisi ylittänyt tutkintakynnystä. Tästä johtuen ei ollut olennaista, puhuiko Flynn kuulustelijoille totta vai ei.

Vain hetkiä aiemmin jutun syyttäjä, Muellerin lakimieskaartiin kuulunut Brandon Van Grack, vetäytyi jutusta kaikessa hiljaisuudessa.

Flynnin rikosjutun päättyminen on poliittinen voitto Trumpille. Flynnin yhteydet Venäjän-suurlähettilääseen olivat yksi Muellerin tutkinnan kiintopisteistä. Trump on luonnehtinut Muellerin Venäjä-tutkintaa noitavainoksi ja Flynniä likaisten poliisien uhriksi.

Nyt oikeusministeriö päätyi lähemmäs Trumpin näkemyksiä.

STT

