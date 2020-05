Trumpin verotiedot USA:n korkeimman oikeuden käsittelyssä

Yhdysvalloissa maan korkein oikeus käsittelee tänään kanteita presidentti Donald Trumpin verotietojen luovuttamisesta. Trumpin avustajien panttaamia tietoja ovat halunneet saada käsiinsä niin kongressi kuin New Yorkin osavaltion tuomioistuin.

Korkein oikeus on tehnyt viime ja tällä viikolla historiaa käsittelemällä tapauksia etäistunnoissa puhelinyhteyden välityksellä. Yleisö on puolestaan voinut seurata syyttäjän ja puolustuksen sekä tuomareiden puheenvuoroja reaaliajassa esimerkiksi radion välityksellä.

Trumpin tapauksen käsittely alkaa kello 17 Suomen aikaa. Päätöstä ei ole luvassa vielä tänään.

STT

