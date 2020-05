Somerolla on syttynyt lauantai-iltana kahdeksan jälkeen tulipalo. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on Kaskistontiellä ja tiettävästi kyseessä on halli. Pelastuslaitos on sammuttamasssa paloa. Paloa luonnehditaan keskisuureksi. Paikalla on seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.