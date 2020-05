Tupakansavu kulkeutui naapuriin, KHO määräsi taloyhtiön korjauksiin

Porvoolaisen rivitaloyhtiön on korjattava ilmanvaihtojärjestelmäänsä tupakansavun kulkeutumisen vuoksi, määrää korkein hallinto-oikeus KHO vuosikirjapäätöksessään. Kyse on tapauksesta, jossa omalla terassillaan tupakoineen asukkaan tupakansavua kulkeutui ilmanvaihtokanavan kautta naapurin asunnon sisätiloihin.

Asuntojen tuloilma-aukot sijaitsevat huoneiston takapihalla, terassin katoksen yläpuolella. Sekä asukkaan omien muistiinpanojen että koetupakointia seuranneiden terveystarkastajien mukaan haju oli havaittavissa asunnossa.

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta määräsi marraskuussa 2018, että ilmanvaihto on korjattava maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Sekä Helsingin hallinto-oikeus että KHO hylkäsivät taloyhtiön valituksen. KHO pidensi määräaikaa siten, että korjaukset on tehtävä tämän vuoden elokuun loppuun mennessä.

STT

