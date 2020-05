Tutkija: Yhdysvaltojen vetäytyminen Avoin taivas -valvontalentosopimuksesta ei mullista maailmaa, mutta on yksi askel siinä, miten maa rapauttaa kansainvälistä asevalvontaa

Yhdysvaltojen vetäytyminen Avoin taivas -valvontalentosopimuksesta ei muuta Euroopan asioita dramaattisesti ainakaan vielä, arvioi vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

– Se tarkoittaa vain sitä, että Yhdysvallat ei enää lentele Venäjällä eikä toisin päin. Eurooppa ja muut Nato-liittolaiset voivat vielä jatkaa lentoja Venäjällä ja venäläiset Euroopassa. Siinä mielessä se ei ole mikään käänteentekevä juttu tällä hetkellä, Pesu sanoo.

Avoin taivas -sopimus on mahdollistanut sen allekirjoittaneiden valtioiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa eli käytännössä toistensa sotilaallisen toiminnan tarkkailemisen. Sopimus allekirjoitettiin kylmän sodan jälkimainingeissa vuonna 1992, ja se astui voimaan kymmenen vuotta myöhemmin. Sopimukseen kuuluu Venäjän ja Yhdysvaltojen lisäksi 32 maata, myös Suomi ja valtaosa Naton jäsenistä.

Pesun mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen sopimuksesta vapauttaa sinne suunnattujen lentojen tekemiseen varattuja kiintiöitä muuhun käyttöön. Esimerkiksi Venäjä voi siis käyttää aiempaa suuremman osan lentokiintiöistään vaikkapa Euroopassa.

Monista sopimuksista irti

Suuremman vaikutuksen Pesu näkee siinä, miten vetäytyminen asettuu osaksi Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen asevalvonnan purkautumista.

– Kun INF-ohjussopimus on kuollut ja kuopattu, Yhdysvallat on eroamassa tästä Avoin taivas -sopimuksesta ja (ydinaseita säätelevän) uuden START-sopimuksen jatko näyttää huonolta, siinä katoaa paljon rajoittavia ja läpinäkyvyyttä luovia tekijöitä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteessa, jonka vakaus on globaalistikin äärimmäisen tärkeää.

Vaikka Avoin taivas ei ole yksittäisenä sopimuksena valtavan merkittävä, sen heikkenemisellä voi olla pitkällä aikavälillä näkyviä seurauksia.

– Kasautuuko ennen pitkää lisää epäluottamusta, joka vaikuttaa Euroopan ja maailman turvallisuuteen? Todelliset vaikutukset nähdään sitten vuosien päästä, ellei sitä ennen tule jotain käänteistä dynamiikkaa, Pesu sanoo.

Yhdysvalloilla kapea katse

Osaltaan sopimuksesta lähtemisessä kyse on siitä, miten presidentti Donald Trumpin johtama Yhdysvaltojen nykyhallinto muutenkin arvioi maata koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

– Yhdysvallat katsoo, että näistä ei ole meille hyötyä vaan haittaa, joten moi moi. Siellä ei kauheasti mietitä, miltä se näyttää ja mitkä ne vaikutukset laajemmin ovat. Hallinto on katsonut näitä aika kapeasti.

Yhdysvallat on perustellut sopimuksesta vetäytymistään muun muassa sillä, että se katsoo Venäjän rikkovan sopimusta estäessään valvontalennot esimerkiksi Kaliningradin alueelle. Pesun mukaan kritiikille on aihetta.

– Ei se Venäjäkään näissä ihan pulmunen ole. Kuitenkin joku muu hallinto olisi voinut hoitaa näitä pikemminkin jonkinlaisen diplomaattisen paineen antamisen kautta, mutta tämä hallinto ei ole sellaiseen lähtenyt. Tästä mahdollisesti tuleville kansainvälisille mainehaitoille ja Venäjän mahdollisille mainevoitoille ei kauheasti anneta painoarvoa, hän sanoo.

Suomi suosii pelisääntöjä

Suomen kannalta Avoin taivas -sopimus on merkittävä kahdella tavalla, Pesu kertoo. Ensinnäkin sopimus on osa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, joka on tuonut Eurooppaan läpinäkyvyyttä, vakautta ja luottamusta.

– Suomi arvostaa asevalvontasopimuksia ja sitä, että asioita hoidetaan sopimusperäisesti ja että on jotkin pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan, hän kertoo.

Toiseksi sopimuksen mahdollistamat valvontalennot ovat tuoneet Suomelle konkreettisia hyötyjä muun muassa tiedustelun kannalta.

– Mutta kuinka suuri merkitys niillä on esimerkiksi sotilaalliselle tiedustelulle, sitä minä en tietenkään osaa sanoa.

