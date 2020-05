Twitter-pomo: Etätyöskentely voi jatkua loputtomiin

Pikaviestipalvelu Twitterin työntekijät voivat jatkaa etätyöskentelyä kodeissaan koronaviruspandemian jälkeenkin, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jack Dorsey.

Dorseyn mukaan Twitter on tuskin palaamassa normaaliin toimistotyöskentelyyn ennen syyskuuta, ja yhtiön työntekijät voivat jatkaa etätyöskentelyä kotoa käsin sen jälkeenkin niin kauan kuin haluavat.

Dorseyn linjauksesta kertoi CBS News.

CBS:n mukaan Twitter oli yksi ensimmäisistä etätyöskentelyyn siirtyneistä yrityksistä koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen. Yhtiö pyysi viittätuhatta työntekijäänsä siirtymään työskentelemään kotoa käsin maaliskuun alussa.

Yhtiön tiedottajan mukaan viime kuukaudet ovat osoittaneet, että Twitter voi toimia myös hajautetusti.

– Jos meidän työntekijämme ovat sellaisissa tehtävissä, mikä mahdollistaa heidän työskentelynsä kotoa käsin, ja he haluavat jatkaa sitä edelleenkin, me mahdollistamme sen, Twitter sanoo tiedotteessaan.

Jos työntekijät haluavat palata työskentelemään toimistoihin, palaaminen täytyy tehdä varovasti ja vähitellen.

– Kun me päätämme avata jälleen toimistomme, se ei tarkoita että palaisimme kertaheitolla aikaisempiin toimintatapoihimme, Twitter painottaa tiedotteessaan.

Twitterissä on luovuttu lähes kaikesta työmatkustamisesta ja myös kaikki yhtiön sisäiset tapahtumat on peruttu koko tästä vuodelta.

STT

