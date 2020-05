Työmarkkinakeskusjärjestöt sopuun lomautusten ja työttömyysturvan poikkeusten jatkosta

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet, että koronakriisin takia sovittuja työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisia muutoksia voidaan jatkaa vuoden loppuun. Toimet ovat nyt voimassa kesäkuun loppuun asti, mutta EK, KT, SAK, Akava ja STTK esittävät hallitukselle, että ne saavat puoli vuotta jatkoa.

Koronasääntöjen myötä lomautusneuvottelut voidaan käydä nopeimmillaan viidessä päivässä. Myös lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty viiteen päivään. Samalla työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan lomautetuilta ja irtisanotuilta. Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu poikkeusolojen aikana.

Lomautuksen helpottaminen ja työttömyyskorvausten parantaminen muodostavat järjestöjen mielestä kokonaisuuden, jonka molemmat osat on toteutettava. Esitys on jatkoa järjestöjen maaliskuussa tekemälle sopimukselle.

Järjestöt painottavat, että koronatestausta on lisättävä huomattavasti. Testauksessa tulisi hyödyntää työterveyshuoltoa nykyistä paremmin. Valtion olisi työmarkkinajärjestöjen mielestä korvattava koronatartuntatestit työterveydenhuollossa väliaikaisesti siten, että Kelan korvaus kattaa 75 prosenttia työnantajalle aiheutuvista kustannuksista.

https://ek.fi/ajankohtaista/2020/05/14/tyomarkkinajarjestojen-ek-kt-sak-akava-sttk-yhteinen-esitys/

STT

