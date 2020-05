Työttömyysturvapäätösten nopeuttamiseen pyrkivä lakiehdotus hyväksyttiin eduskunnassa – Kela torppasi työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen

Eduskunta hyväksyi tiistaina täysistunnossaan lakiehdotuksen, jossa työttömyysturvalakia rukataan väliaikaisesti koronakriisin kasvattamien hakemusvuorten käsittelyn nopeuttamiseksi.

Lakiehdotuksesta ei tarvinnut äänestää, eli sille ei löytynyt eduskunnasta vastustajia.

Esimerkiksi työttömyysetuutta voidaan uuden lain nojalla maksaa puolen vuoden ajalta ennakkona ennen päätöksen tekemistä, jotta rahaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan. Aiemmin ennakkona on voitu maksaa tukea kahdelta kuukaudelta. Työttömyysetuutta heikentyneiden tulojen paikkaamiseen hakeva yrittäjä taas voi ilmoittaa tulonsa itse tuen määrän sovittelua varten.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kuitenkin muistutti, että työttömyysetuuksien käsittelyssä alkaa nyt näkyä ruuhkaa.

– Oppositio on patistellut hallitusta useaan otteeseen pitämään huolen siitä, että resursointi on riittävää, jotta näitten erilaisten hakemusten käsittelyssä ja sosiaaliturvaetuuksien ja työttömyysturvaetuuksien saamisessa ei tulisi pitkiä katkeamia, hän sanoi.

Kela torppasi tarveharkinnan poiston

Hallituksen esityksessään ehdottamat väliaikaiset luopumiset työmarkkinatuen tarveharkinnasta ja sen osittamisesta eivät kuitenkaan päässeet läpi sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, joten ne jäivät pois hyväksytystä lakiehdotuksesta.

Valiokunnan mietinnössä asiaa perustellaan sillä, että Kansaneläkelaitos (Kela) arvioi ehdotusten pikemminkin lisäävän kuin vähentävän työmääräänsä.

Tarveharkinnassa työmarkkinatukea voidaan leikata esimerkiksi vanhempien tulojen tai työttömyysajan ulkopuolella saatujen tulojen vuoksi. Osittamisella tarkoitetaan työmarkkinatuen puolittamista, jos hakija asuu vanhempiensa luona eikä täytä työssäoloehtoa.

Valiokuntaan kuuluva kansanedustaja Aki Lindén (sd.) kertoi kuitenkin täysistunnossa, että kyseessä oli myös kaupankäynnistä Kelan kanssa. Lindénin mukaan tarveharkinnasta ja osittamisesta luopuminen olisi maksanut 8-9 miljoonaa euroa ja Kelan menot olisivat kasvaneet, mihin Kela puuttui voimakkaalla kannanotolla. Kela olisi myös tahtonut, että työmarkkinatuen odotusajasta luovuttaisiin väliaikaisesti.

– Ja kun se taas katsottiin tämän itse asian kiireellisyyden takia sellaiseksi, että siihen ei voida mennä, niin itse asiassa – sanon nyt suoraan – Kelalle annettiin periksi siinä, että poistettiin tämä harkinnanvaraisuus ja tämä osittamisen väliaikaisuus. Meillä oli valiokunta yksimielinen tässä, Lindén sanoi.

– Eli nyt en halua minkäänlaista poliittista peliä tästä. Me keskustelimme tästä ja teimme tämän ratkaisun tietoisesti, mutta näiltä osin se alkuperäinen esitys olisi ollut vähän parempi.

Laki tarvitsee vielä presidentin vahvistuksen tullakseen voimaan.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_7+2020.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2020-AK-299176.pdf

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_66+2020+3.aspx

STT

Kuvat: